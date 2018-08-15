Баранов Григорий

Резюме

2 место на Чемпионате и Первенстве Свердловской области по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек

3 место на Чемпионате и Первенстве Свердловской области (классическому троеборью) среди юниоров и спортсменов 13-18 лет

2 место в Кубке Свердловской области по классическому жиму штанги лежа

Григорий - чемпион города по пауэрлифтингу (жим лежа), а также победитель Кубка области по пауэрлифтингу.Среди прочих спортивных достижений молодого парня:Григорий занимается пауэрлифтингом в МБОУ ДОД ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» у тренера-преподавателя Шекурова Сергея Владимировича.Учится молодой человек в специальном (коррекционном) образовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (школа для слабослышащих детей).