Бастриков Павел Анатольевич

Резюме

Павел - яркий представитель общественного объединения - движения «Курсом правды и объединения». Как говорят сами активисты, это одно из самых социально-ответственных движений.



Павел считает своим долгом распространять знания о здоровом образе жизни. Так, при его участии проводится окружная военно-спортивная игра «Зарница» для детских домов Свердловской области.



Коллеги Павла рассказывают, что «всё свободное время он посвящает общественной работе - организации благотворительных мероприятий для детей из детских домов, центров социальной помощи. Всегда готов безвозмездно рассказать детям и взрослым о здоровом образе жизни».



За свою деятельность Павел не раз удостаивался почетных грамот.