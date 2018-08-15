Бастриков Павел Анатольевич
Региональное общественное движение «Курсом правды и единения»
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Резюме
Павел - яркий представитель общественного объединения - движения «Курсом правды и объединения». Как говорят сами активисты, это одно из самых социально-ответственных движений.
Павел считает своим долгом распространять знания о здоровом образе жизни. Так, при его участии проводится окружная военно-спортивная игра «Зарница» для детских домов Свердловской области.
Коллеги Павла рассказывают, что «всё свободное время он посвящает общественной работе - организации благотворительных мероприятий для детей из детских домов, центров социальной помощи. Всегда готов безвозмездно рассказать детям и взрослым о здоровом образе жизни».
За свою деятельность Павел не раз удостаивался почетных грамот.
Павел считает своим долгом распространять знания о здоровом образе жизни. Так, при его участии проводится окружная военно-спортивная игра «Зарница» для детских домов Свердловской области.
Коллеги Павла рассказывают, что «всё свободное время он посвящает общественной работе - организации благотворительных мероприятий для детей из детских домов, центров социальной помощи. Всегда готов безвозмездно рассказать детям и взрослым о здоровом образе жизни».
За свою деятельность Павел не раз удостаивался почетных грамот.