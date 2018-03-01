Борисова Людмила Владимировна

Резюме

Педагог дополнительного образования, руководитель студии танца «Вдохновение» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества, основатель танцевального коллектива родителей «Большие танцы», организатор Областного конкурса-фестиваля по спортивным танцам «Танцы без границ» среди любителей от 30 лет и старше.

Людмила Владимировна – создатель и бессменный (в течение 35 лет!) руководитель известной далеко за пределами Нижнего Тагила студии танца «Вдохновение». Начала танцевать с девять лет – и вот до сих пор не может остановиться!





Изначально «Вдохновение» считался ансамблем бального танца. Позже Людмила Владимировна, проучившись в Омске и в Москве, превратила свое детище в студию современной хореографии. В репертуаре стали появляться не только бальные, но и современные эстрадные номера.





Среди выпускников немало ребят, которые добились больших успехов и, закончив вузы, занимаются развитием искусства танца в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Кстати, две воспитанницы вернулись в ансамбль уже в качестве педагогов.

Сегодня студия «Вдохновение» – это больше ста талантливых девчонок и мальчишек. За спиной у коллектива конкурсы всероссийского и международного уровней. Отовсюду ребята везут кубки и дипломы:

Лауреаты I, II и III степеней на II Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» (г. Казань), 2016;

Лауреаты I и II степеней на Международном конкурсе детских и юношеских хореографических коллективов «Праздник детства» (г. Санкт-Петербург), 2016;

Лауреаты I, II и III степеней на 55-ом Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Уральский калейдоскоп» в рамках проекта «Берега надежды» (г. Екатеринбург), 2016;

Лауреаты I и III степени, Дипломанты II степени на X Международном вокально-хореографическом конкурсе «Дети рулят! (г. Нижний Тагил), 2016.

Сама Людмила Владимировна с 1998 года является постановщиком и артистом-исполнителем номеров Областного фестиваля творчества работников образования «Грани таланта». В 2016 году танцевальная композиция «Однажды» заняла 2 место на городском этапе и была отмечена Дипломом I степени на окружном этапе.





Об успехах Людмилы Владимировны можно рассказывать долго. Но, красноречивее всего о мастерстве педагога говорит тот удивительный факт, что Л.В. Борисовой удалось не просто привлечь родителей к активной работе в студии, но и… создать из них полноценный танцевальный коллектив «Большие танцы».

Л.В. Борисова, признанный мастер в области хореографии, руководит работой городской секции в рамках городского фестиваля художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил», организует работу постоянно действующего семинара-практикума для педагогов-хореографов учреждений дошкольного и дополнительного образования Нижнего Тагила.





В 2003 году Л.В. Борисовой присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Достижения 2016 года:

В 2016 году студия танца «Вдохновение» под моим руководством приняла участие в 9 конкурсах и фестивалях Всероссийского и Международного уровней, среди которых:

II Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» (г. Казань) – Лауреаты I, II и III степеней;

Международный конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Праздник детства» (г. Санкт-Петербург) – Лауреаты I и II степеней;

55-ый Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Уральский калейдоскоп» в рамках проекта «Берега надежды» (г. Екатеринбург) – Лауреаты I, II и III степеней;

X Международный вокально-хореографический конкурс «Дети рулят!» (г. Нижний Тагил) – Лауреаты I и III степеней, Дипломанты II степени.

Организовала и провела I Областной конкурс-фестиваль по спортивным танцам «Танцы без границ» среди любителей от 30 лет и старше (участвовало 20 пар со всей Свердловской области).



В 2016 году являлась участницей и постановщиком танцевальных композиций педагогов ГДДЮТ на X Областном фестивале творчества работников образования «Грани таланта» (номера стали победителями и призерами конкурса).

В 1982 году организовала ансамбль бального танца «Вдохновение», который в настоящее время за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство стал образцовой студией танца. Уже 35 лет коллектив развивает и популяризирует танцевальную культуру, объединяет людей, увлекающихся определенным танцевальным направлением. 25 моих учеников стали профессиональными хореографами. Три воспитанника вернулись в коллектив уже в качестве педагогов.

I Областной конкурс-фестиваль по спортивным танцам «Танцы без границ»

Выступление на Областном фестивале творчества работников образования «Грани таланта»

Отчетный концерт выпускников студии