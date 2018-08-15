Бородин Никита Николаевич
Руководитель нижнетагильского местного отделения ВОО «Союза добровольцев России»
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Резюме
Основал Нижнетагильское местное отделение организации «Союз добровольцев России». Привлек в ряды «Союза» нескольких десятков активных участников. За короткий срок превратил «Союз» в одну из самых активных общественных организаций Нижнего Тагила. Деятельность организации:
- оказание реальной помощи сотням нуждающихся горожан через организацию сбора гуманитарной помощи для пожилых и одиноких людей;
- формирование данных мониторинга о доступности объектов городской инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
- формирование рабочей группы из числа активистов общественных движений для реальной борьбы с продажей наркотических веществ.
Отдельным успехом общественников является крупная акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Новороссии, которая началась с Рок-марофона, где выступили музыканты со всей области. В рамках акции тагильчанам удалось собрать более 300 единиц одежды, продуктов питания и предметов личной гигиены. Все собранные материалы были переданы лично представителям Луганской народной республики.
Множество горожан со всего Нижнего Тагила поверили, что даже в наш циничный век ещё осталась молодежь, готовая бескорыстно помогать нуждающимся, нести в мир добро и позитив. А сами молодые люди поверили в свои силы, в возможность сделать окружающий мир хотя бы немножко лучше и добрее, -- рассказывает Никита Бородин.
Награжден грамотами и благодарственными письмами:
- Диплом Свердловской областной организации ГМПР – за активную общественную работу в профсоюзе;
- Диплом Свердловской областной организации ГМПР – за 2 место в смотре-конкурсе среди профсоюзных организациях студентов;
- Диплом – за участие в конкурсе на соискание Премии «За особые успехи в сфере Молодежной политики в 2014 году»;
- Диплом Горнозаводского управленческого округа – за творческий потенциал, неиссякаемый талант и активную жизненную позицию;
- Благодарственное письмо от Депутата Законодательного собрания Свердловской области А.А Коробейников – за развитие молодежных инициатив и эффективную реализацию общественных проектов в городе Нижний Тагил;
- Благодарственное письмо от Центрального штаба ВОО «Союз добровольцев России» - за успешную работу, связанную с проведением мониторингов в рамках федерального проекта «Комфортная социальная среда»;
- Благодарственное письмо от НО ХКО «Хутора Георгиевский» совместно с НО Благотворительным фондом «Струг милосердия» - за содействие в сборе гуманитарной помощи для нуждающихся жителей Новороссии;
- Благодарственно письмо от Администрации ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» - за благотворительную помощь, заботу и внимание к детям, оставшимся без попечения родителей, проходящим реалибилитацию в центре.
Также награжден Нагрудным знаком Свердловской областной организации ГМПР «Надежда профсоюза».
Номинирован от ВОО «Союз добровольцев России».
Номинирован от ВОО «Союз добровольцев России».