Бородин Никита Николаевич

Множество горожан со всего Нижнего Тагила поверили, что даже в наш циничный век ещё осталась молодежь, готовая бескорыстно помогать нуждающимся, нести в мир добро и позитив. А сами молодые люди поверили в свои силы, в возможность сделать окружающий мир хотя бы немножко лучше и добрее, -- рассказывает Никита Бородин.