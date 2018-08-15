Булыгина Лариса Николаевна

Резюме

Благодаря Ларисе Николаевне была разработана и реализована универсальная модель духовно-нравственного развития школьников в учебной коммуникации. Применение модели позволило обеспечить позитивную динамику учебных и внеучебных достижений учащихся, а также их личностный рост.



Заслуга Ларисы Николаевны - это и высокие результаты выпускников по итогам ЕГЭ, и высокие результаты учащихся в научно-исследовательской деятельности: 1 место в областном этапе защиты исследовательских проектов Одинцовой Анны, гран-при Кожикина Дмитрия в конкурсе мультимедийных ресурсов «Италия в русском искусстве» Государственного русского музея города Санкт-Петербург. И Малышенко Полина под руководством Ларисы Николаевны одержала победу в муниципальном конкурсе чтецов «В начале было слово» и всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика».



Лариса Николавена обеспечила 100% участие обучающихся в Международной Олимпиаде по основам наук Уральского Федерального округа и победа Слышевой Александры и также 100% поступление выпускников в ВУЗы России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Нижний Тагил).



Применение модели обеспечило личностный рост и самой Ларисы Николаевны:





успешно прошла предзащиту диссертационного исследования «Формирование коммуникативной компетентности подростков в школьном обучении» в диссертационном совете Тюменского Государственного Совета; стала победителем фестиваля специалистов системы образования «Грани талантов» (награждена дипломом второй степени в номинации «Художественное слово»); разработала и реализовала через систему дополнительного образования Института развития образования Свердловской области авторские семинары: «Речевая и коммуникативная компетентность педагога», «Проблемы и перспективы формирования коммуникативных универсальных учебных действий в рамках ФГОС» в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе (награждена благодарственным письмом Института развития образования Свердловской области); опубликовала результаты реализации модели в журнале «Образование и наука».



Труд Ларисы Николаевны отмечен огромным числом грамот и благодарственных писем за новаторские идеи и добросовестность.