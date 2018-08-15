Дербенев Николай Романович

Резюме

Его картинами можно любоваться бесконечно. Прекрасна балерина в полете танца, ее лицо одухотворено, она – в образе героини. Бесконечна гладь моря, уходящая за горизонт. Торжественны и, словно постигающие великую тайну, лица венчающейся пары. Это и многое другое увидел и запечатлел на полотнах художник ДК имени И.В. Окунева Николай Дербенев. 50 лет он служит искусству в цехе культуры Уралвагонзавода. Неординарный, удивительный, деятельный, стойкий в невзгодах – это все о нем.



В 2013 году состоялась большая художественная выставка, посвященная народному театру балета Дворца Культуры, в котором работает Николай Романович. В этом же году в художественной школе №2 Николай Романович также представил свои работы. В честь юбилея Дворца культуры тагильчане могли любоваться на работы тагильчанина. Именно Николай Романович занимался оформлением зала Дворца Культуры к юбилею.



Что касается его работ, где зритель видит море - вдохновила Николая Романовича на полотна служба в морфлоте в уже далекой молодости.



Однажды была организована выставка в краеведческом музее, о котором в специализированном журнале «Тагильский краевед» вышла большая статья с иллюстрациями. Помимо этого о достижениях Николая Романовича писали в федеральных и городских СМИ.







Николая Романовича можно назвать по-настоящему мудрым человеком, ведь только художник с таким большим жизненным опытом и художественным, нестандартным мировоззрением может удивлять, с каждым годом поражая учеников и поклонников таланта. Его, безусловно, ценят как опытнейшего постановщика с большой фантазией. Неиссякаемое вдохновение и жизнелюбие – залог успеха в любой сфере жизни.