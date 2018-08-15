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#домахорошо
Фотеева Эльвира Фаниловна
Персона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Фотеева Эльвира Фаниловна

мама двух детей, участник военных действий на территории Чечни
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