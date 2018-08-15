Фотеева Эльвира Фаниловна
мама двух детей, участник военных действий на территории Чечни
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Резюме
Находясь на службе, Эльвира Фаниловна познакомилась со своим будущим мужем и впервые осознала, что больше не хочет воевать. Со своим мужем они приехали в Тагил. Эльвира Фаниловна хотела стать матерью, иметь свой дом, заботиться о близких людях. У них родилась дочка Виктория, но так сложились обстоятельства, что с мужем Эльвира Фаниловна вскоре развелась.
По счастливой случайности или судьбе ее будущий супруг Дмитрий жил в соседнем доме и постоянно оказывал знаки внимания молодой женщине. В нем она увидела то, что хотела: надежный тыл, любовь, заботу. Их союз дал жизнь еще одной замечательной дочке – Ане.
Вскоре Эльвира поступила на заочное отделение машино-строительного техникума на специальность «технология машиностроения». Одновременно устроилась на Уралвагонзавод курьером в цех 360, где трудился ее муж.
После получения диплома Эльвира Фаниловна перешла в цех 635 оператором насосных установок, где работает по сей день.
Эльвира Фаниловна – лидер первичной молодежной организации 635-го.
О войне напоминают ее медали и знаки: «Участник боевых действий» и «За службу на Кавказе». Но главную награду она получила от самой себя – любовь к жизни.