Фотеева Эльвира Фаниловна

Резюме

Находясь на службе, Эльвира Фаниловна познакомилась со своим будущим мужем и впервые осознала, что больше не хочет воевать. Со своим мужем они приехали в Тагил. Эльвира Фаниловна хотела стать матерью, иметь свой дом, заботиться о близких людях. У них родилась дочка Виктория, но так сложились обстоятельства, что с мужем Эльвира Фаниловна вскоре развелась.





По счастливой случайности или судьбе ее будущий супруг Дмитрий жил в соседнем доме и постоянно оказывал знаки внимания молодой женщине. В нем она увидела то, что хотела: надежный тыл, любовь, заботу. Их союз дал жизнь еще одной замечательной дочке – Ане.





Вскоре Эльвира поступила на заочное отделение машино-строительного техникума на специальность «технология машиностроения». Одновременно устроилась на Уралвагонзавод курьером в цех 360, где трудился ее муж.





После получения диплома Эльвира Фаниловна перешла в цех 635 оператором насосных установок, где работает по сей день.





Эльвира Фаниловна – лидер первичной молодежной организации 635-го.





О войне напоминают ее медали и знаки: «Участник боевых действий» и «За службу на Кавказе». Но главную награду она получила от самой себя – любовь к жизни.