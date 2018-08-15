Гизбрехт Эрих Вальтерович
Общественный деятель
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Резюме
Эрих Гизбрехт, как эксперт предприятий общественного питания и профессиональный повар, организовывал мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями. В числе прочих событий, в 2015 году были проведены открытые мастер-классы по кулинарии для взрослых.
Также выступал в роли организатора благотворительных мероприятий - детских праздников с участием специально приглашенных артистов для членов общества инвалидов в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Кроме того, основал пункт приема одежды для лиц без определенного места жительства.
Также выступал в роли организатора благотворительных мероприятий - детских праздников с участием специально приглашенных артистов для членов общества инвалидов в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Кроме того, основал пункт приема одежды для лиц без определенного места жительства.
Награжден грамотами и благодарственными письмами.
Самовыдвиженец.
Самовыдвиженец.