Гизбрехт Эрих Вальтерович

Резюме

Эрих Гизбрехт, как эксперт предприятий общественного питания и профессиональный повар, организовывал мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями. В числе прочих событий, в 2015 году были проведены открытые мастер-классы по кулинарии для взрослых.



Также выступал в роли организатора благотворительных мероприятий - детских праздников с участием специально приглашенных артистов для членов общества инвалидов в Дзержинском районе Нижнего Тагила.



Кроме того, основал пункт приема одежды для лиц без определенного места жительства.

Награжден грамотами и благодарственными письмами.



Самовыдвиженец.

































