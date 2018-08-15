Гордеева Диана Сергеевна
Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки», Приют для бездомных животных «Четыре с хвостиком»
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Резюме
Сам приют для животных работает в Нижнем Тагиле не первый год. Он обустроен и поддерживается силами волонтеров. В 2015 году приют «4 с хвостиком» получил грант от Администрации города Нижний Тагил по проекту «Создай добро в своем городе» на проведение мероприятий.
С 20 февраля 2015 года в приюте, основанном Дианой Гордеевой, запущена и постоянно действует программа льготной стерилизации животных для тех, кто не имеет материальной возможности оплатить операцию в клинике – малоимущие и многодетные семьи, студенты, пенсионеры, люди, у которых много животных.
За 2015 год стерилизовано 294 животных. Потрачено собственных средств на стерилизацию - 234 тысячи рублей (все траты документально зафиксированы). Пристроены в новые семьи 148 животных. Также осуществляется помощь кормами малоимущим семьям и пенсионерам, у которых много животных.
В целях безопасности граждан в 2015 году совместно со станцией по борьбе с болезнями животных привито о бешенства 172 животных.
Перечень проведенных в 2015 году мероприятий:
С 20 февраля 2015 года в приюте, основанном Дианой Гордеевой, запущена и постоянно действует программа льготной стерилизации животных для тех, кто не имеет материальной возможности оплатить операцию в клинике – малоимущие и многодетные семьи, студенты, пенсионеры, люди, у которых много животных.
За 2015 год стерилизовано 294 животных. Потрачено собственных средств на стерилизацию - 234 тысячи рублей (все траты документально зафиксированы). Пристроены в новые семьи 148 животных. Также осуществляется помощь кормами малоимущим семьям и пенсионерам, у которых много животных.
В целях безопасности граждан в 2015 году совместно со станцией по борьбе с болезнями животных привито о бешенства 172 животных.
Перечень проведенных в 2015 году мероприятий:
- Благотворительная Акция «Помогаю Теплом» - сбор необходимых теплых вещей: одеял, покрывал, для утепления вольеров и будок для животных приюта - с 11 по 18 января 2015 года.
- Бесплатный семинар по послушанию для владельцев собак с привлечением специалистов - 18 января 2015 года.
- Благотворительное мероприятие «Собачий Вальс» - 22 февраля 2015 года.
- «Урок Доброты» - благотворительное мероприятие с детьми из детских садов - 8 февраля 2015 года.
- Благотвопрительное мероприятие «День Мартовского кота» - 1 марта 2015 года.
- Организация «Веселого Субботника» - 28 марта 2015 года.
- Благотворительная акция «Весенняя Неделя Добра» - с 13 по 19 апреля 2015 года.
- Благотворительное мероприятие «День Собачьего Счастья» - 6 мая 2015 года.
- Экспозиционная выставка, посвященная Дню Великой Победы с 6 по 8 мая 2015 года с участием животных приюта.
- Выставка для беспородных кошек «Гран При для Мурки» - 21 июня 2015 года.
- Акция Добра «Дети Детям» - 7 июня 2015 года.
- Благотворительное мероприятие «День Барбоса» - 11 июля 2015 года.
- Бесплатный семинар с привлечением специалистов по послушанию для владельцев собак «Как правильно воспитать собаку и обучить ее основным командам» - 30 августа 2015 года.
- Акция Добра «Дети Детям» - 2 августа 2015 года.
- Благотворительное мероприятие «День Собачьего счастья» - 20 сентября 2015 года.
- Выставка беспородных собак «Кубок Полкана» - 26 сентября 2015 года.
- Благотворительная акция «Осенняя Неделя Добра» - с 12 по 18 октября 2015 года.
- Бесплатный семинар по просьбам заинтересованных горожан с привлечением специалистов «Как правильно воспитать собаку и обучить ее основным командам» - 25 октября 2015 года.
- Благотворительное мероприятие «День Рождения Приюта» - 1 ноября 2015 года.
- Благотворительное мероприятие «Муркин День» по просьбам заинтересованных граждан - 22 ноября 2015 года.
- «Уроки Доброты» с учащимися школ-участников акции «Осенняя Неделя Добра» - 13 декабря 2015 года.
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