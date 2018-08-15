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#домахорошо
Гордеева Диана Сергеевна
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Гордеева Диана Сергеевна

Учредитель благотворительного фонда «Добрые руки», Приют для бездомных животных «Четыре с хвостиком»
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