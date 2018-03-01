Горшков Вячеслав Сергеевич
Призер Чемпионатов, Первенств и Спартакиад УрФО и и России.
Достижения 2016 года:
Гребной слалом
1. Чемпионат УрФО р.Исеть 2016 г. – 3 место, 1 –место в команде
2. Первенства РФ до 24 и 19 лет, Окуловка 28-31 июля 2016 г. – 2 место
3. Спартакиада спортшкол РФ и ВС до 15 лет 2016 – 1 место
4. Спортивное ориентирование среди школ г. Нижнего Тагила – 3 место
Имеет грамоты и кубки:
- за 1 место в командной гонке Чемпионате УрФО р.Исеть 2016 г.
- за 3 место за личный заезд на Чемпионате УрФО р.Исеть 2016 г.
- за 2 место в чемпионате РФ до 24 и 19 лет, Окуловка 28-31 июля 2016 - за 1 место в Спартакиаде спортшкол РФ и ВС до 15 лет 2016
- за 3 место в Спортивном ориентирование среди школ г. Нижнего Тагила
Влияние достижения:
Для меня спорт - это не только физическая культура и награды. Спорт формирует характер, учит дисциплине и преодолению трудностей. На протяжении многих лет наши спортсмены входят в состав сборной России по гребному слалому. Это гордость Нижнего Тагила. Видя их достижения, я стремлюсь к победам.
Участие в командных видах спорта способствует развитию коммуникабельности и умению сообща решать сложные задачи.
Настойчивость, выдержка и стремление к победе, а значит, и к достижению поставленной цели - важные черты, которые пригодятся мне в обычной жизни.
Спорт спасает от дурных мыслей в тяжелых ситуациях, способствует преодолению стресса и помогает найти новых друзей.
Это мои первые значимые достижения за 8 лет регулярных тренировок.
Спартакиада спортшкол РФ и ВС до 15 лет, 2016 год
Первенство РФ 19, Окуловка, август 2015 г.