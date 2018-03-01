Горшков Вячеслав Сергеевич

Резюме

Призер Чемпионатов, Первенств и Спартакиад УрФО и и России.



Достижения 2016 года:

Гребной слалом

1. Чемпионат УрФО р.Исеть 2016 г. – 3 место, 1 –место в команде

2. Первенства РФ до 24 и 19 лет, Окуловка 28-31 июля 2016 г. – 2 место

3. Спартакиада спортшкол РФ и ВС до 15 лет 2016 – 1 место

4. Спортивное ориентирование среди школ г. Нижнего Тагила – 3 место

Имеет грамоты и кубки:

за 1 место в командной гонке Чемпионате УрФО р.Исеть 2016 г.

за 3 место за личный заезд на Чемпионате УрФО р.Исеть 2016 г.

за 2 место в чемпионате РФ до 24 и 19 лет, Окуловка 28-31 июля 2016 - за 1 место в Спартакиаде спортшкол РФ и ВС до 15 лет 2016

за 3 место в Спортивном ориентирование среди школ г. Нижнего Тагила



Влияние достижения:





Для меня спорт - это не только физическая культура и награды. Спорт формирует характер, учит дисциплине и преодолению трудностей. На протяжении многих лет наши спортсмены входят в состав сборной России по гребному слалому. Это гордость Нижнего Тагила. Видя их достижения, я стремлюсь к победам.

Участие в командных видах спорта способствует развитию коммуникабельности и умению сообща решать сложные задачи.

Чемпионат УрФО р. Исеть, 2016 год

, а значит, и к достижению поставленной цели - важные черты, которые пригодятся мне в обычной жизни.Спортот дурных мыслей в тяжелых ситуациях, способствует преодолениюи помогает найти новыхЭто мои первые значимые достижения за 8 лет регулярных тренировок.

Спартакиада спортшкол РФ и ВС до 15 лет, 2016 год

Первенство РФ 19, Окуловка, август 2015 г.