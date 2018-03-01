Горшкова Татьяна Григорьевна

Резюме

Номинант занимается волотерством и помощью детям, малообеспеченным семьям и животным.



1. С 2015 года была президентом Благотворительного фонда по защите бездомных и отказных животных «Добрые руки».

2. Ежегодно участвую в волонтерском квесте «Маршрутами добра»

3. Регулярно оказываем помощь некоммерческим организациям.

С Центром поддержки Гражданских Инициатив «Вместе» участвовали в акции «Собери ребенка в школу», делали подарки детям на праздник Пасхи, а также совместно с благотворительным фондом «Нижнетагильский городской родительский комитет» помогли с подарками на новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей.

4. Подарили детям-инвалидам деда Мороза со Снегурочкой. Наш самый душевный Дед Мороз и Снегурочка поздравили 27 семей, 55 детей получили сладкие подарки, загадывали желание и обещали весь год быть послушными.

5. 7 января, совместно с благотворительным фондом «НТГРК» подарили немного сказки детям. Наш чудесный Дед Мороз дарил подарки детям и взрослым за стихи и песни про Новый Год.

Имеем благодарственные письма и грамоты:

- за предоставление подарков на новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей

- за предоставление канцелярских наборов для детей из малообеспеченных семей

Для нас помощь людям это доказательство человеческой доброты и отзывчивости. Вовлечение других людей совершать добрые дела.





Мы искренне радуемся, когда видим, что наша помощь идет во благо.





Выбирая среди разных направлений благотворительности, наша компания решила помогать Центру поддержки Гражданских Инициатив «Вместе» и благотворительному фонду «НТГРК»



Многие нуждаются в поддержке и помощи, но мы придерживаемся тому, что результативность и системность, и оказание помощи одной двум организациям это эффективнее и целесообразнее.

Наша благотворительная деятельность не носит разового, сиюминутного характера, а основывается на конкретных приоритетах: помощи детям, из малообеспеченных детей, сделать чуть сказочней и теплей жизнь детей с ограниченными способностями.

Благотворительная и общественная деятельность может и должна стать частью корпоративной культуры, ведь таким способом даря добро, мир становится добрее.

Канцелярские товары к 1 сентября

Дед Мороз и Снегурочка

Подарки на Новый год