Гришков Василий Валерьевич

Резюме

В 2015 году под руководством Василия Гришкова был создан необычный для Нижнего Тагила ландшафтный элемент декора на спуске к реконструированной набережной Тагильского пруда. В самом начале спуска к фонтану, специалисты создали композицию из многолетних растений.



Примечательно, что она отличается нетиповым, нестандартным подходом к благоустройству. Она отличается простой (даже домашней) эстетикой. Специально для этого объекта были подобраны и посажены растения, которые в различные периоды времени будут радовать глаза тагильчан и гостей города отличным цветением. Кроме того, это и хороший пример для жителей города: создавать уют и красоту вокруг совсем просто. Стоит отметить, что создание данного ландшафтного элемента было проведено на собственные средства компании, возглавляемой Василием Гришковым.

Сегодня наша организация не просто обеспечивает потребность в товарах для обустройства территории города, загородной жизни, садоводства и ухода за растениями, внешнего дизайна и благоустройства домов, дачных и садовых участков. Мы также пытаемся донести в простой и понятной форме способы выращивания растений и особенности ухода за своим любимым участком или зимним садом. Вдохновленные пониманием и поддержкой нашей администрации, мы в 2015 году также помогли облагородить прилегающую территорию детского садика, помочь с проведением праздника цветов (организатор - Дворец Национальных культур), оказали помощь в конкурсе лучших ТСЖ Нижнего Тагила, -- рассказывает Василий Гришков.

Таким образом, руками мастеров был показан пример городу, предприятиям и жителям в создании комфортной и уютной среды вокруг себя в любой области. Именно благодаря работе команды под руководством Василия Гришкова Нижний Тагил становится по-настоящему цветущим городом.



Номинирован от ООО «Садовый Центр ПЯТНИЦА».