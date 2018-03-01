Хардин Эдуард Анатольевич

Резюме

Эдуард Анатольевич Хардин окончил Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт в 1992 году и прибыл в Центральную городскую больницу № 4 г.Нижний Тагил.



Блестяще учился в интернатуре по анестезиологии и реаниматологии, быстро освоил клиническую фармакологию современных анестетиков, технологию внутривенного и эндотрахеального наркоза, методики интенсивной терапии и реанимацию. За короткий срок вырос до высокоэрудированного, опытного врача анестезиолога-реаниматолога. С 1997 года работает в должности заведующего отделением анестезиологии и реанимации.



Главным направлением деятельности было определено:

техническое переоснащение;

внедрение мониторного наблюдения за жизненно важными функциями пациента в операционной и палате интенсивной терапии;

внедрение современных методов искусственной вентиляции легких;

интенсификация диагностики и лечебного процесса.

Характеристика главного анестезиолога-реаниматолога Свердловской области, профессора А.Л.Левита:





Э.А.Хардин является профессионалом своего дела, он разработал и внедрил технологию наркоза при сложнейшей операции – протезировании тазобедренного сустава; при операциях на аорте. Им внедрены новейшие технологии ИВЛ. Э.А. Хардин принял активное участие во внедрении программы «Интенсивная терапия» во всех реанимационных отделениях г.Н.Тагила. Будучи главным специалистом города, Эдуард Анатольевич много делает для организации эффективной работы службы одного из важнейших промышленных центров страны.

Палата и операционные оснащены отечественными и зарубежными пульсоксиметрами и кардиомониторами, дозаторами. Приобретены высокоинтеллектуальные респираторы фирмы Нелкор-Беннет-Пуритан, Айвент, Дрегер. Избрано приоритетное направление интенсивной терапии – дифференци-рованная искусственная вентиляция легких при острой дыхательной недостаточности под мониторным контролем.





Как руководитель отделения Эдуард Анатольевич осуществил:

внедрение дифференцированной искусственной вентиляции легких на высокоинтеллектуальных вентиляторах, обеспечил больницу комплексом из 5 современных высокоинтеллектуальных вентиляторов. Практически отделение стало ведущим респираторным центром в Нижнем Тагиле. Одному из больных ИВЛ проводилась свыше года;

внедрение технологии обезболивания (комбинированный эндотрахеальный наркоз и регионарная анестезия) при высокотравматичных операциях на аорте, при эндопротезировании тазобедренных суставов;

внедрение комплекса по сокращению объема операционной кровопотери (дооперационное аутодонорство, управляемая гемодилюция, выбор обезболивания со снижением периферического артериального сопротивления). Глобальное ограничение трансфузии компонентов крови (эритроцитарной массы и плазмы) при операциях и интенсивной терапии.

Эдуард Анатольевич Хардин прошел подготовку по трансфузиологии, является врачом, ответственным за переливание крови по больнице. В целях снижения риска трансфузионных осложнений и инфицирования больных добился резкого снижения расхода эритроцитарной массы (в 4 раза) и свежезамороженной плазмы (в 1,8 раз).



Свыше 15 лет в больнице не проявляются осложнения переливания компонентов крови. Отделение анестезиологии-реанимации – одно из лучших в городе по оснащению, квалификации специалистов, обеспечению анестетиками и препаратами для интенсивной терапии.



Ежегодно растет количество пролеченных больных (2016 г. – 784, 2015 г. – 705, 2014 г. – 677) и анестезий (2016 г. – 4905, 2015 г. – 4133, 2014 г. – 4088). Ведущим методом интенсивной терапии является искусственная вентиляция легких. В 2016 г. она проводилась у 60,5% больных (2015 г. – 59,9%, 2014 г. – 66,5%).





С 2001 года отделение свыше 10 лет успешно участвовало в областной Программе гарантий доступности и качества оказания медицинской помощи на интенсивном этапе лечения. Резко улучшились объем и качество медикаментозной и интенсивной терапии, снизилась летальность.





Высокоэрудированный специалист, имеет высшую квалификационную категорию. Постоянно работает над повышением уровня знаний. Выступал на региональной конференции анестезиологов-реаниматологов (2002 год).





Э.А.Хардин эффективно работал в должности внештатного врача анестезиолога-реаниматолога Управления здравоохранения г.Нижний Тагил. Был участником Всероссийского совещания анестезиологов-реаниматологов в г.Москве в 2007 году.





В 2007 г. был удостоен звания «Лучший врач стационарной службы больницы», участвовал в городском конкурсе на премию Главы города. Награжден Благодарственным письмом Главы Тагилстроевского района.





Внимателен к больным и сотрудникам. Пользуется уважением в коллективе. Награжден Почетными грамотами Управляющего Горнозаводским округом, Почетной грамотой Губернатора Свердловской области.