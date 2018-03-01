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Хардин Эдуард Анатольевич
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Хардин Эдуард Анатольевич

заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ О «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил»
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