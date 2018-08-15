Хайруллин Рустам Асхатович

Резюме

В 2015 году в городе я и моя команда (на тот период времени состоящая из 10 активных молодых людей) организовали первую в городе секцию по направлению Street Workout. В ней каждый желающий может развить свой физический потенциал, начиная с простых отжиманий и доходя до сложных силовых элементов. Данная секция и существует сейчас и насчитывает более 40 активно занимающихся в ней молодых людей и детей, в возрасте от 8 до 35 лет. Среди них есть юноши, также и девушки. Сегодня я и мой брат являемся инструкторами в этой секции и помогаем ребятам, учиться подтягиваться и делать со своим телом для них ранее не возможное. И также в нашем движение более 10 человек, ведущие координационную и организационную работу в реализации проектов нашего движения, -- рассказывает о себе номинант.



За 2015 год проведено более 40 показательных выступлений и мастер-классов по данному направлению на территориях образовательных учреждений и не только, более 10 лекций по правильному питанию и по ОФП.





Проведено более 10 спортивных фестивалей по направлению здорового образа жизни и дисциплины Street Workout как городского уровня, так и областного уровня. Наша команда является соорганизаторами «Кубка Свердловской области по воркауту 2015», который состоял из 7 этапов и прошёл в 7 городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Также мы - организаторы пробежек за здоровый образ жизни в течение 2015 года и открытых тренировок на отрытых площадках города.

По итогам 2015 года представители команды Street Workout получили множество наград за победные и призовые места городских, областных и всероссийских соревнований в разных дисциплинах. Но особо значимые победы - на финале кубка Области по вокрауту. Чемпионами области стали три тагильчанина в категориях «Силовой фристайл» до 14 лет и до 18 лет и «Силовое троеборье» до 18 лет. Этим же победителем был установлен рекорд области по отжиманиям на брусьях - 37 раз с дополнительным весом 24 кг. И призер Кубка России - наш атлет - занял 3 место в городе Челябинск.

Сегодня я и мой брат являемся инструкторами в этой секции и помогаем ребятам, учиться подтягиваться и делать со своим телом для них ранее не возможное. В этом направлений трудятся также еще несколько человек - это Никита Вяткин, Антон Мамаев, Игорь Дергузов и Денис Беляев. Эти юноши, которые также помогают новичкам преодолеть страх и боязнь того, что может не получиться и они сами являются неоднократными призерами и победителями местных и областных соревнований. А для девушек сегодня примером наш инструктор женской группы Ольга Шмакова, данная девушка, помимо своей работы, успевает ездить с посёлка Северного к нам на тренировки и проводит их с большим удовольствием.



Благодаря достижениям Рустама Хайруллина: