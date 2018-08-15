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Хайруллин Рустам Асхатович
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Хайруллин Рустам Асхатович

Руководитель Общественного молодёжно-спортивного движения «Street Workout Нижний Тагил»
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