Хохлова Марина Владимировна

Резюме

Основала журнал для детей и родителей Нижнего Тагила с играми, раскрасками, статьями от педагогов и информацией о родном крае - для просвещения и развития детей.





Мы создали журнал для детей и родителей. В нем много полезной информации для родителей: статьи от педагогов, информация о товарах и услугах города. А для детей много раскрасок, игр, интересных заданий, кроссвордов, конкурсов, а также интересные рубрики, например, одна из них «родной край», в которой рассказывается детям о крае, в котором мы живем. Регулярно проводим конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурсы кроссвордов. Наш журнал распространяется бесплатно, что очень радостно и актуально в наше время. Мы с радостью сотрудничаем на постоянной основе с благотворительным фондом «Нижнетагильский Городской родительский комитет». В июне 2016 года организовали поход в зоопарк для более 30 особенных деток и их родителей. Наши журналы были подарены «НТГРК» особенным деткам на новый год.

Благодаря достижениям номинанта создан совершенно новый продукт для Нижнего Тагила.





Мы совершенствуемся с каждым выпуском и стремимся к тому, чтобы наш журнал был полезен и любим как взрослыми, так и детьми. Мы обращаем внимание родителей, на возможные проблемы в воспитании детей, для этого создаем полезные статьи. Мы привлекаем внимание и развиваем интерес детей к краю, в котором мы живем.

Основала журнал для детей и родителей Нижнего Тагила с играми, раскрасками, статьями от педагогов и информацией о родном крае - для просвещения и развития детей.