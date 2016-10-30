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Ирина Серебреникова-Потеева
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Ирина Серебреникова-Потеева

Спортсмен-инструктор в спортивном клубе «Спутник»
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