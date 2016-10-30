Резюме

7-кратный чемпион России по боксу.

Бронзовый призер чемпионата Европы (2006 - до 66 кг).

Чемпионка Европы (2007 - до 66 кг).

Бронзовый призер чемпионата мира (2012 - до 69 кг).

Победитель международных турниров.

Мастер спорта международного класса по боксу.

В сборной команде России с 2006 года.

Тренеры - А.С. Малышев, А.В. Семуков.

Выступает за ВФСО «Динамо», СК «СПутник» (Нижний Тагил).

Ранее Ирина выступала в любительском боксе, а в 2016 году - всего через несколько месяцев после рождения сына - перешла в профессиональный бокс.



В октябре 2016 года в Екатеринбурге Ирина Серебреникова-Потеева отстояла титул чемпионки Европы по боксу.





Чемпионка России и Европы Ирина Серебренникова (Потеева) свой первый бой на профессиональном ринге закончила победой. В четырехраундовом поединке она встречалась с двукратной чемпионкой и обладательницей Кубка мира по версии «К-1» Патимой Айшаловой из Ставрополя.





В двух первых раундах более опытная Патима нанесла несколько ударов, но затем преимущество перешло к Ирине. Особенно хорошо действовала тагильчанка при обмене ударами, когда практически каждый выброс руки попадал в цель. И хотя Айшалова продержалась до конца боя, победа единогласным решением судей была отдана Ирине Серебренниковой.





После боя она попала в объятия мужа, подарившего ей букет роз, и друзей. Стоит отметить, что тагильчанка вышла на бой впервые за девять месяцев после рождения ребенка.



