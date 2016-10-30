Ирина Серебреникова-Потеева
- 7-кратный чемпион России по боксу.
- Бронзовый призер чемпионата Европы (2006 - до 66 кг).
- Чемпионка Европы (2007 - до 66 кг).
- Бронзовый призер чемпионата мира (2012 - до 69 кг).
- Победитель международных турниров.
- Мастер спорта международного класса по боксу.
- В сборной команде России с 2006 года.
Тренеры - А.С. Малышев, А.В. Семуков.
Выступает за ВФСО «Динамо», СК «СПутник» (Нижний Тагил).
Ранее Ирина выступала в любительском боксе, а в 2016 году - всего через несколько месяцев после рождения сына - перешла в профессиональный бокс.
В октябре 2016 года в Екатеринбурге Ирина Серебреникова-Потеева отстояла титул чемпионки Европы по боксу.
Чемпионка России и Европы Ирина Серебренникова (Потеева) свой первый бой на профессиональном ринге закончила победой. В четырехраундовом поединке она встречалась с двукратной чемпионкой и обладательницей Кубка мира по версии «К-1» Патимой Айшаловой из Ставрополя.
В двух первых раундах более опытная Патима нанесла несколько ударов, но затем преимущество перешло к Ирине. Особенно хорошо действовала тагильчанка при обмене ударами, когда практически каждый выброс руки попадал в цель. И хотя Айшалова продержалась до конца боя, победа единогласным решением судей была отдана Ирине Серебренниковой.
После боя она попала в объятия мужа, подарившего ей букет роз, и друзей. Стоит отметить, что тагильчанка вышла на бой впервые за девять месяцев после рождения ребенка.
Приятно начинать профессиональную карьеру с победы, — рассказала Ирина Серебренникова после боя газете «Уральский рабочий». — Самое сложное было преодолеть себя, после родов мне было тяжело выйти на ринг. Ребенку было четыре месяца, когда я пошла в зал тренироваться, подготовка заняла у меня пять месяцев.