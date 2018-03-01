Иванова Елизавета Викторовна
Учащаяся МБОУ СОШ №144
Следить за обновлениями
Скачать ПДФ
Почтовая рассылка TagilCity.ru
Получайте уведомления о новых материалах на странице Иванова Елизавета Викторовна у себя на почте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Резюме
Юная тагильчанка - дипломант многочисленных творческих и научных конкурсов местного и федеральног значения.
- 1 место в городском конкурсе исследовательских проектов,
- 1 место в городском конкурсе «Тагильская Модница» - коллекция «Синий иней»,
- 2 место в областном конкурсе «Железная дорога глазами детей»,
- 2 место в 5 региональном конкурсе исследовательских проектов ОАО РЖД,
- победитель международного конкурса «Инфознайка»,
- Диплом студии современного танца «Зазеркалье»,
- 2 и 3 место в очном XII российском рождественском фестивале-конференции «Юный исследователь» г. Обнинск
Рождественский фестиваль г. Обнинск