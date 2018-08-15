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Котов Константин Михайлович
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Котов Константин Михайлович

учащийся МБОУ СОШ №5, спортсмен (борьба самбо)
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