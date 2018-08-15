Котов Константин Михайлович

Резюме

С детства Константин Котов занимался спортом и участвовал в соревнованиях.





Самое большое достижение в спортивной карьере Константина - это победа в открытом первенстве города Нижний Тагил по борьбе самбо среди юношей 1997-1999 в весовой категории до 66 кг. За это юноша получил медаль «Минспорттуризм России».





Константин стал обладателем грамотой за III место в региональном турнире по самбо.





О победе школьника рассказали на многих интернет-ресурсах Нижнего Тагила.