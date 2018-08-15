Котов Константин Михайлович
учащийся МБОУ СОШ №5, спортсмен (борьба самбо)
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Резюме
С детства Константин Котов занимался спортом и участвовал в соревнованиях.
Самое большое достижение в спортивной карьере Константина - это победа в открытом первенстве города Нижний Тагил по борьбе самбо среди юношей 1997-1999 в весовой категории до 66 кг. За это юноша получил медаль «Минспорттуризм России».
Константин стал обладателем грамотой за III место в региональном турнире по самбо.
О победе школьника рассказали на многих интернет-ресурсах Нижнего Тагила.