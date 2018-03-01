Козлова Полина

Резюме

В 2016 году впервые была организована презентация персональной художественной выставки. В марте 2017 года состоялось открытие персональной художественной выставки «Акварельные звуки животного мира».

Благодаря достижениям повышается имидж филиала Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна от академии им. Строгонова, так как я являюсь студенткой второго курса обучения по специальности: Дизайн среды.



Появилась возможность продемонстрировать способности в рисовании техникой «дудлинг», графики, живописи; возможность ещё раз выйти на уровень города, области и международный.



Обладательница диплома лауреата II степени в XVI Международной выставке детского изобразительного творчества (г.Тобольск) в 9 лет и получение ГРАН-ПРИ лауреата XII Международного конкурса детского изобразительного творчества «Волна фантазии», когда обучалась в Школе искусств №1.





