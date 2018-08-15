Куимов Андрей Денисович
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
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Резюме
Инициативный тагильчанин, помогающий детям Нижнего Тагила, а также бездомным домашним животным.
В 2013 году совместно с обществом по защите животных Андрей Куимов построил настоящий вольер для бездомных животных: будки для собак, огороженная забором территория. Все для того, чтобы было место, куда можно принести животных с улицы. Вольер этот и сейчас функционирует в Черноисточинске. Андрей лично не раз привозил туда найденных сбитых собак, а еще доставал из-под труб щенков - у всех у них теперь есть дом.
С того момента прошел год, Андрей успел побывать в роли одного из самых активных представителей группы «Котопес», а сейчас «взял пост» администратора группы «ЗооМир». Он регулярно организует и проводит акции в поддержку бездомных животных, вывозит их на лечение, находит им добрых хозяев.
Как признается Андрей, очень помогают спонсоры, отчет по всем взаимодействиям ведется в официальной группе.
Помогает животным Андрей не только от имени добровольческих организаций, он вообще всегда готов прийти на помощь. Вот, например, случай, который произошел в марте 2014 года. На дерево забрался перепуганный кот и боялся спуститься. Андрей без раздумий полез спасать животное. Комизм в том, что кот в итоге прыгнул с дерева, оставив Андрея ни с чем на высоте 3-го этажа.
Однако это далеко не вся деятельность, которой занимается Андрей Денисович. Многие ребята Нижнего Тагила знают его как доброго клоуна, а кто-то даже как Дедушку Мороза. Он помогает детским домам, где вместе со своим товарищем Аней Гумировой устраивает концерты для детей-инвалидов.
В 2013 году совместно с обществом по защите животных Андрей Куимов построил настоящий вольер для бездомных животных: будки для собак, огороженная забором территория. Все для того, чтобы было место, куда можно принести животных с улицы. Вольер этот и сейчас функционирует в Черноисточинске. Андрей лично не раз привозил туда найденных сбитых собак, а еще доставал из-под труб щенков - у всех у них теперь есть дом.
С того момента прошел год, Андрей успел побывать в роли одного из самых активных представителей группы «Котопес», а сейчас «взял пост» администратора группы «ЗооМир». Он регулярно организует и проводит акции в поддержку бездомных животных, вывозит их на лечение, находит им добрых хозяев.
Как признается Андрей, очень помогают спонсоры, отчет по всем взаимодействиям ведется в официальной группе.
Помогает животным Андрей не только от имени добровольческих организаций, он вообще всегда готов прийти на помощь. Вот, например, случай, который произошел в марте 2014 года. На дерево забрался перепуганный кот и боялся спуститься. Андрей без раздумий полез спасать животное. Комизм в том, что кот в итоге прыгнул с дерева, оставив Андрея ни с чем на высоте 3-го этажа.
Однако это далеко не вся деятельность, которой занимается Андрей Денисович. Многие ребята Нижнего Тагила знают его как доброго клоуна, а кто-то даже как Дедушку Мороза. Он помогает детским домам, где вместе со своим товарищем Аней Гумировой устраивает концерты для детей-инвалидов.