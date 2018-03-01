Куклин Виктор Александрович

Резюме

В 2016 году состоялось открытие первой пиццерии Додо в Нижнем Тагиле. Додо-это не просто вкусная пицца, мы стремимся создать досуг для молодежи в Нижнем Тагиле.





За полгода существования Мы провели много праздников для детей, бесплатно учим готовить пиццу, создали первый чемпионат по поеданию пиццы в Нижнем Тагиле (не коммерческое мероприятие), стимулируем людей на здоровое питание (ни один продукт в пиццерии не жарится на масле и мы не добавляем майонез в свою пиццу), так же мы постоянно выступаем спонсорами на студенческих мероприятиях и помогаем детишкам, которые остались без родителей.

Мы старательно следим за соблюдением стандартов в нашем заведении, любой человек может в этом убедиться записавшись к нам на бесплатную экскурсию, так же на кухне установлена он-лайн камера, которая позволяет увидеть путь вашего заказа, от раскатки теста, то передачи курьеру, после этого остается только дождаться его.

Также Пиццерия Додо выступает хорошим работодателем. У нас белая зарплата и постоянно обучение сотрудников. Мы хотим, чтобы наши сотрудники росли и развивались от стажера до администратора пиццерии. Ради этого проводятся мастер-классы и курсы по повышению квалификации.

Уже в процессе подготовки к конкурсу «Человек года 2017» наша команда согласовала открытие в Нижнем Тагиле еще двух пиццерий нашей сети, а значит уже к концу кода каждый житель нашего города попадет в зону нашей доставки и сможет получить свежую, горячую пиццу к своему столу в течении 60 минут после заказа.



Сотрудники стимулированы на улучшение своих результатов, благодаря маленьким бонусам, таких как билет в кино или в спорт зал. Наш рейтинг радости сотрудников 97% из 100 возможных, и мы находимся на 4 месте по всей сети Додо в России (179 пиццерий). А значит работа может приносить удовольствие!

Благодаря открытию пиццерии Додо создана абсолютно новое отношение к пицце, к семейному досугу, к работе.



