Ланина Екатерина Юрьевна

Резюме

Номинант создала команду профессионалов, создающих незабываемые впечатления у гостей и сотрудников отеля, и не жалеющих для этого усилий и улыбок.

Большинство сотрудников отеля ранее никогда не работали в сфере гостеприимства, а теперь они - профессионалы, которые точно знают, как приятно удивить гостя и сделать его рьяным фанатом.

70% сотрудников, занимающих руководящие должности – жители города Нижний Тагил (в начале года - 40%).

Мы поддерживаем программу компании «Женщины в бизнесе»: в 2016 году 3 девушки получили продвижение на позиции начальников отделов.

Благодарность за оказание помощи в организации благотворительного детского праздника «Фильм, фильм, фильм», посвященному Дню Защиты детей - министр А.В. Злоказов, 03.06.2016

Благодарность за активное участие в мероприятиях по благоустройству Ленинского района - И.О. главы администрации Ленинского района К.В. Курасов. 25.08.2016

Park Inn by Radisson Nizhny Tagil – место, где живет счастье, а сотрудники – творцы этого счастья.

Каждый сотрудник наделен полномочиями принимать самостоятельные решения. А в выходные дни и вечернее время каждый менеджер отеля может стать на время управляющим и полностью отвечать за работу отеля.

Мы вдохновляем каждого думать, выходя за рамки предложенного: ежемесячно мы выбираем сотрудника месяца, который действительно сделал ярче пребывание гостя в нашем отеле.

Мы действуем ответственно: среди наших друзей - Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей №2 в городе Нижний Тагил.

среди наших друзей - Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей №2 в городе Нижний Тагил. Мы стараемся делать жизнь детей, попавших в непростую жизненную ситуацию, ярче и добрее.

Мы поддерживаем благотворительную некоммерческую организацию «Добрые руки», которая помогает приюту для бездомных животных «4 с хвостиком».

А если пригласить четырех клоунов из Германии и устроить шоу в «Park Inn by Radisson Nizhny Tagil»? Нам удалось осчастливить ребят из детских домов Нижнего Тагила, а они, в свою очередь, подарили нам свои искренние улыбки.

Сотрудники активно участвовали в субботнике по уборке территории вокруг отеля, сборе батареек и многом другом, отель получил сертификат «Зеленый ключ».

Мы заботимся искренне: у каждого из нас есть голос, который обязательно будет услышан: мы проводим регулярные общие собрания всего коллектива, а также ежемесячные собрания отделов, корпоративные командообразующие мероприятия. Сотрудники отеля могут пользоваться услугами ресторана отеля со скидкой (25%-50%).

Мы растим таланты, таланты растят нас: все вновь поступившие сотрудники проходят обязательные тренинги, совершенствуют навыки на рабочем месте, получают опыт работы в других отделах гостиницы или других отелях. Для более высоких позиций - Бизнес Школы с тренингами о лидерстве, целеполагании, делегировании, управлению доходами, продажам и прочим интереснейшим темам. Силами самих сотрудников организованы курсы английского языка для операционных отделов.

Ежегодно в нашем отеле проводится «Анализ атмосферы в коллективе», аудит внутренних стандартов. В 2016 году мы показали высокие результаты, прошли сертификацию услуг и получили 4*.

Мы предлагаем нашим сотрудникам, а также их родственникам и друзьям останавливаться во время путешествий в отелях сети по миру по льготным ценам.

Мы строго соблюдаем Кодекс Деловой Этики.

В отеле есть документ, регулирующий действия персонала и управленческого состава в случае кризисной ситуации – пожара, отключения электроэнергии, обнаружения бомбы, захвата заложников (в 2016 году мы проводили учения совместно с соответствующими органами города).

Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, своевременную выплату заработной платы, горячие бесплатные обеды, униформу для сотрудников операционных отелей, утренний и ночной развозы сотрудников.