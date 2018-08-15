Лисина Мария Константиновна
Индивидуальный предприниматель, директор фитнес-клуба, председатель общества защиты животных «Зоомир»
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Резюме
- Назначение вновь на должность руководителя НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России»
- Помощник председателя городской Думы
- Помощь в организации кинологического клуба для детей с ограниченными возможностями.
- Вхождение в состав попечительского совета реабилитационного центра «Радуга»
- Реализация федерального проекта «России важен каждый ребенок» (проведение огромного количества мероприятий разной направленности для воспитанников детских домов и реабилитационных центров)
- Участие в реализации проекта «Старшее поколение» (организация и проведение мероприятий для ветеранов, пенсионеров и инвалидов – сотрудничество с нижнетагильским Домом учителя и нижнетагильским пансионатом для ветеранов и инвалидов)
- Реализация молодежного спортивного проекта «Green Apple» (совместно с администрацией города и нижнетагильской городской Думой)
Номинирована от НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России».