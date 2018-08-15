Лысова Михалина Анатольевна

Резюме

Михалина Лысова – девушка, о которой узнал весь мир. Спортсменка выступает в дисциплинах для женщин с нарушением зрения. Ее гид, или «ведущий» – Алексей Иванов.



На Паралимпиаде в Сочи она стала обладательницей шести медалей, из них – 3 золотые и 3 серебряные: два золота в биатлоне (10 км и 6 км), а также серебро (биатлон, 12,5 км). Кроме того, серебро в лыжных гонках (15 км), золото в спринте (1 км), серебро в лыжных гонках (5 км).



На Чемпионате мира в 2013 году она взяла пять медалей высшей пробы в индивидуальных соревнованиях.



Спортсменка родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Первые достижения в лыжных гонках продемонстрировала под руководством тренера спортивного клуба «Спутник» Марии Бусыгиной. Свой вклад в подготовку спортсменки внес также Анатолий Техтелев. Двенадцать лет она занимается лыжными гонками под руководством заслуженного тренера России Валерия Огородникова.





В 2005 году вошла в сборную областного спортивного клуба инвалидов «Родник» и приняла участие в первенстве России по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Дебют оказался успешным: две золотые медали на дистанции 5 км и спринте. Михалина была включена в состав сборной команды России.





В 2008 году Лысова успешно дебютировала в составе сборной команды России на этапах Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В 2009-м на чемпионате мира по лыжным гонкам в Финляндии заняла второе место в спринте и третье - на дистанции 15 км. В 2010-м на втором этапе Кубка мира во Франции дважды заняла третье место: биатлон 7,5 км и лыжный спринт. В Германии на третьем этапе Кубка мира выиграла лыжный спринт, заняла второе и третье места в биатлоне. На X зимних Паралимпийских играх в Ванкувере (Канада) завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряных, две бронзовых.



19 марта после Паралимпиады в Сочи спортсменку встретили в Нижнем Тагиле. От города ей подарили 200 тысяч рублей, а застройщик СК Тагил презентовал квартиру в Дзержинском районе. Кстати, Михалина получила свое имя в честь бабушки по отцу.