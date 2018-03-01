Медовиков Леонид Валерьевич
Координатор общественной организации «Тарелка Добра»
Следить за обновлениями
Скачать ПДФ
Почтовая рассылка TagilCity.ru
Получайте уведомления о новых материалах на странице Медовиков Леонид Валерьевич у себя на почте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Резюме
Из-за проблем с речью и опорно-двигательной системой - инвалид 3 группы. Организация, координатором которой является номинант, до 2016 года раздавала пищу бездомным и просто нуждающимся людям в одной точке города, один раз в неделю. В 2016 году количество точек раздачи горячих обедов выросло до 5-ти.
Таким образом, за минувший год организация, работу которой координирует номинант:
- 91 раз выезжала на улицы
- накормила 3173 человека
- раздала 9168 порций горячего, вкусного обеда
- 58 человек доставили в различные НКО, где эти люди получили возможность пройти курс социальной реабилитации
- помогла 25-ти людям, не имеющим документов получить помощь в медицинскую помощь
- одному человеку вернуть право собственности жилья
Благодаря деятельности Леонида Медовикова:
- улучшается благосостояние города
- снижается уровень бездомности
- снижается уровень преступности
- снижается уровень передачи различных заболеваний