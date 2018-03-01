Медовиков Леонид Валерьевич

Резюме

Из-за проблем с речью и опорно-двигательной системой - инвалид 3 группы. Организация, координатором которой является номинант, до 2016 года раздавала пищу бездомным и просто нуждающимся людям в одной точке города, один раз в неделю. В 2016 году количество точек раздачи горячих обедов выросло до 5-ти.



Таким образом, за минувший год организация, работу которой координирует номинант:

91 раз выезжала на улицы

накормила 3173 человека

раздала 9168 порций горячего, вкусного обеда

58 человек доставили в различные НКО, где эти люди получили возможность пройти курс социальной реабилитации

помогла 25-ти людям, не имеющим документов получить помощь в медицинскую помощь

одному человеку вернуть право собственности жилья

Благодаря деятельности Леонида Медовикова: