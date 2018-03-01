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Медовиков Леонид Валерьевич
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Медовиков Леонид Валерьевич

Координатор общественной организации «Тарелка Добра»
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