Резюме

Мастер спорта России по художественной гимнастике. Стаж работы в отрасли 16 лет. Член сборной команды по Свердловской области.





На протяжении всего времени занятий художественной гимнастикой я занимала призовые места на соревнованиях различного ранга: от городских до Всероссийских, являюсь неоднократной победительницей и призером Чемпионатов и Первенств Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Русь»,Свердловской области в групповых и индивидуальных упражнениях. В 2015-16 учебном году стала чемпионкой города Нижний Тагил в групповых и индивидуальных упражнениях, серебряным призером Регионального турнира по художественной гимнастике в групповых упражнениях памяти А.В.Вахрушева, бронзовым призером в турнире городов Урала и Сибири в групповых упражнениях.

Принимает активное участие в показательных выступлениях по художественной гимнастике, также помогает в организации соревнований в спортивной школе. Является волонтёром.





Каждый год мы дарим детям-инвалидам деда Мороза со Снегурочкой. В этом году Дед Мороз и Снегурочка поздравили 27 семей, 55 детей получили сладкие подарки, загадывали желание и обещали весь год быть послушными.

Благодаря своим достижениям я подаю пример подрастающему поколению, так же я часто посещаю тренировки, где помогаю тренировать гимнасток. Веду здоровый образ жизни. Подавая пример подрастающим гимнасткам, призываю их к серьезным занятиям спортом и к достижению ими наивысших спортивных результатов, ведь мы добиваемся высоких результатов не только для себя, но и для того чтобы повысить имидж Нижнего Тагила