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Нехорошкова Карина Станиславовна
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Нехорошкова Карина Станиславовна

Мастер спорта России по художественной гимнастике, начальник отдела кадров ООО «РаСвет»; Волонтер НКО Благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет»; Студентка НТИ(ф) УрФУ, специальность конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
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