Нехорошкова Карина Станиславовна
Мастер спорта России по художественной гимнастике. Стаж работы в отрасли 16 лет. Член сборной команды по Свердловской области.
На протяжении всего времени занятий художественной гимнастикой я занимала призовые места на соревнованиях различного ранга: от городских до Всероссийских, являюсь неоднократной победительницей и призером Чемпионатов и Первенств Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Русь»,Свердловской области в групповых и индивидуальных упражнениях. В 2015-16 учебном году стала чемпионкой города Нижний Тагил в групповых и индивидуальных упражнениях, серебряным призером Регионального турнира по художественной гимнастике в групповых упражнениях памяти А.В.Вахрушева, бронзовым призером в турнире городов Урала и Сибири в групповых упражнениях.
Принимает активное участие в показательных выступлениях по художественной гимнастике, также помогает в организации соревнований в спортивной школе. Является волонтёром.
Каждый год мы дарим детям-инвалидам деда Мороза со Снегурочкой. В этом году Дед Мороз и Снегурочка поздравили 27 семей, 55 детей получили сладкие подарки, загадывали желание и обещали весь год быть послушными.
Благодаря своим достижениям я подаю пример подрастающему поколению, так же я часто посещаю тренировки, где помогаю тренировать гимнасток. Веду здоровый образ жизни. Подавая пример подрастающим гимнасткам, призываю их к серьезным занятиям спортом и к достижению ими наивысших спортивных результатов, ведь мы добиваемся высоких результатов не только для себя, но и для того чтобы повысить имидж Нижнего Тагила
Художественная гимнастика стала моей жизнью, моей стихией, я отдала спорту 16 лет. Спорт воспитал во мне сильный характер, научил бороться и всегда идти до конца. Гимнастика научила преодолевать все трудности с улыбкой на лице, стиснув зубы, сквозь боль и усталость идти и побеждать. Именно спорт воспитал ответственность, трудолюбие, уверенность в себе, а главное стойкость и твердость характера.