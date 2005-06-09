Резюме

Новичков Герман Иванович является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Первый медицинский центр» с 09.06.2005 года.

За данный период времени произошло становление и развитие ООО «Первый медицинский центр» в один из лучших и крупных частных медицинских центров города Нижнего Тагила.





В 2016 году Герман Иванович проявил себя как талантливый, прогрессивный врач и как успешный администратор, в период кризиса сумевший сохранить и приумножить достижения прошлых лет. В качестве генерального директора многопрофильного медицинского центра Герман Иванович в условиях трудной финансовой ситуации сумел сплотить коллектив для решения проблем и не растерять накопленные достижения предыдущих лет. Кроме того, Герман Иванович постоянно привлекает на работу уникальных врачей-специалистов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила и расширяет спектр услуг, предоставляемых Первым Медицинским Центром.

Важным направлением медицинского центра, инициированным Германом Ивановичем стало отделение косметологии, которое закрепило за Первым Медицинским славу передового медучереждения в области красоты и здоровья. Важным качеством работы Германа Ивановича как руководителя является безусловное соблюдение всех требований сертификации и лицензирования, что далеко не всегда встречается на предприятиях такого профиля и требует большого внимания и профессионализма.

Новичков Г.И. 24 года является практикующим врачом-стоматологом хирургом, имеет большой авторитет среди медицинского сообщества Свердловской области и среди пациентов.



Первым в Нижнем Тагиле 20 лет назад стал проводить операции имплантации зубных имплантатов. Также проводит самые сложные операции в полости рта и челюстно-лицевой области. Постоянно совершенствует свои знания.





В 2016 году Новичковым Г.И. проведены:

97 операций по установке внутрикостных титановых имплантатов;

7 операций синус-лифт;

9 операций по резекции верхушки корня зуба;

10 операций по введению остиоиндуктивных средств для коррекции альвеолярного отростка;

3 операции по коррекции уздечек языка, губ;

2 операции по удалению ретенционных кист;

1 операция по обнажению коронки зуба с фиксацией брекета;

1 операция по углублению преддверия рта «Эдлан-мейхеру»;

45 операций по удалению ретенированных зубов;

138 операций по удалению новообразований.

Благодаря достижениям повышается уровень оказания стоматологической помощи в Нижнем Тагиле, ООО «Первый медицинский центр» предлагает все виды амбулаторных хирургических вмешательств. Начиная с удаления зуба, и вплоть до имплантологии, восстановления костных структур, удаления новообразований. Важно и то, что в центре есть командная взаимозаменяемость: что бы ни случилось у лечащего врача, пациент никогда не будет оставлен сам по себе, другой врач продолжит его курс.

Постоянно совершенствуется деятельность ООО «Первый медицинский центр», расширяется спектр услуг, качество медицинской помощи, внедряются новые технологии. В условиях экономического кризиса, на предприятии проводятся эффективные мероприятию по повышению уровня заработной платы и рентабельности.