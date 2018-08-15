Осинцева Раиса Филипповна

Резюме

Раиса Филипповна имеет 57 лет стажа работы в здравоохранении города Нижний Тагил. Всю свою жизнь работает в одной больнице – Центральной городской с номером 4. Занимала должности заведующей терапевтическим отделением поликлиники строителей, заведующей пульмонологическим отделением. В 1974-1994 г.г. была заместителем главного врача по лечебной части. С 1994 г. – врач-эксперт и ведущий терапевт-консультант.





В ЦГБ№ 4 ею создана эффективная система специализированной медицинской помощи. С этой целью в лечебную практику внедрены современные технологии диагностики и терапии, реорганизация здравоохранения Тагилстроевского района, внедрение стационарзамещающих амбулаторных подразделений, усиление профессиональной подготовки персонала, морально-эстетическое воспитание молодых специалистов.





Благодаря Раисе Филипповне больница была признана в области и Российской Федерации школой передового опыта по кардиологии, рентгенологии, неврологии, травматологии, физиотерапии и др. Резко повысилось качество медицинской помощи, увеличился коечный фонд больницы. Открыты новые стационарные отделения. Впервые в городе в хирургии внедрены малоинвазивные эндоскопические операции, в травматологии – компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратом Илизарова. В корне изменилось направление лечения гастроэнтерологии.





За 57-летнюю трудовую деятельность Раиса Филипповна награждена многими Почетными грамотами городских и областных организаций, правительственными наградами: медали «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, звание «Ветеран труда», почетный знак «Отличник здравоохранения», почетная грамота Губернатора Свердловской области.





Коллеги Раисы Филипповны как один говорят, что это невероятно сильный руководитель, прекрасный клиницист, ее диагнозы «обречены» на успех. «Это врач высочайшей эрудиции, решительно отстаивающий больных в любых инстанциях», - Александр Севрук, заслуженный врач РФ, анастезиолог-реаниматолог. «Она всегда требовательна: и к своей работе, и к работе сотрудников. Это исключительно обязательный человек, вникает в суть болезни, безошибочно ставит диагноз», - Семен Арш, ветеран ВОВ, почетный пенсионер НТМК.





Добавим, Раиса Филипповна Осинцева подготовила несколько поколений замечательных терапевтов, которые руководят отделениями и больницами города и области.