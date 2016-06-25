Овечкин Валерий Вячеславович

Основал компанию «Национальное Тендерное Объединение» (тендерное сопровождение, офис в г. Екатеринбург). Сейчас компания преобразована в первую в России компанию по тендерному сопровождению, развивающуюся через франчайзинг, под названием «LIKE-ТЕНДЕР».

Создал программу обучения «Интенсив ГОСЗАКУПКИ», которая была признана лучшей программой в России по заработку на госзаказе. Живое обучение прошло уже более чем в 20 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Общий оборот партнерских компаний по участию в гос. закупках – более 100 млн. рублей за 2015 г.

25.06.2016 в г. Екатеринбург состоится тренинг, который будет занесен в «Книгу Рекордов России», как самый длительный тренинг в России от одного спикера. Все собранные в результате акции средства будут перечислены на благотворительность.

Достижение повлияло на сферу деятельности в целом: благодаря обучению у Валерия Овечкина в Свердловской области поменялся рынок участия в госзакупках (в сегменте до 10 000 000). К концу 2016 года этот успех планируется масштабировать в рамках России.





Последний год, минимум раз в неделю я выступаю публично. Примерно 50% выступлений связаны с госзакупками, остальные - бесплатные для школьников и студентов про цели и мотивацию. Максимальный зал был 500 человек. Второе направление - госзаказы. В основном - это заказы на концерты и мероприятия. На концерты стараемся приглашать детей из детдомов и инвалидов, -- рассказывает Валерий Овечкин.

Благодаря достижениям номинанта:

Повышается узнаваемость личности, растет ежемесячный личный доход.

Микро-бизнес получает новый инструмент для эффективной работы в кризис.

Налаживается связь начинающих бизнесменов и микро бизнеса с государственными Заказчиками.

Изменился стандартный взгляд на рынок государственного заказа.

Создана абсолютно новая структура – LIKE-ТЕНДЕР. Это первая в России компания по тендерному сопровождению, которая будет развиваться через франчайзинг и предлагать не только услуги сопровождения, но и обучения.

Последнее достижение – бесплатный мастер-класс с трансляцией на Россию и СНГ с более чем 400 участниками.