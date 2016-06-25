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Овечкин Валерий Вячеславович
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Овечкин Валерий Вячеславович

Генеральный директор ООО «Лайк Тендер» (Лайк Холдинг), бизнес-тренер, эксперт №1 в России по заработку на госзакупках
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