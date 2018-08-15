Пискунов Даниил
Ученик 6 класса МБОУ СОШ №50
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Резюме
C ноября 2013 года Даниил занимается организацией и проведением акций в поддержку Любы Максимовой. У девушки тяжелое заболевание - апластическая анемия, и лечение возможно только в Германии. Собрать требуется 12 миллионов рублей - сумма немаленькая, но Даниил не сдается, верит в успех.
Все началось с того, что парень организовал акцию на горе Белая 15 декабря. Чтобы получить максимальную отдачу, прямо там устроил флейринг, готовил для отдыхающих вкусные безалкогольные коктейли. Дело в том, что Даниил - самый молодой в Тагиле, но успевший стать профессионалом бармен. В октябре 2013 года ему был вручен сертификат, подтверждающий участие в мастер-классе от лучшего бармена мира Christian Delpech. После акции все собранные средства он передал семье Любы.
Но на этом не остановился и в апреле запустил «Бумеранг добра», который провел вместе с друзьями и семьей. Он объехал почти весь город, встретившись с людьми, кто готов помочь материально, но не располагающими возможностью оформить перевод. Встречи назначал около отделений банка в разных районах Нижнего Тагила, и все полученные средства вновь отправились к Любе.
Новая идея Даниила - «Бумеранг добра-2». В преддверии лета он придумал создавать авторские майки, расписанные вручную - люди уже делают заказы, а значит вновь на подходе помощь для Любы Максимовой.
На видео Даниил рассказывает о том, как был вовлечен в барменское искусство флейринга, чего успел достичь и куда стремится.
Все началось с того, что парень организовал акцию на горе Белая 15 декабря. Чтобы получить максимальную отдачу, прямо там устроил флейринг, готовил для отдыхающих вкусные безалкогольные коктейли. Дело в том, что Даниил - самый молодой в Тагиле, но успевший стать профессионалом бармен. В октябре 2013 года ему был вручен сертификат, подтверждающий участие в мастер-классе от лучшего бармена мира Christian Delpech. После акции все собранные средства он передал семье Любы.
Но на этом не остановился и в апреле запустил «Бумеранг добра», который провел вместе с друзьями и семьей. Он объехал почти весь город, встретившись с людьми, кто готов помочь материально, но не располагающими возможностью оформить перевод. Встречи назначал около отделений банка в разных районах Нижнего Тагила, и все полученные средства вновь отправились к Любе.
Новая идея Даниила - «Бумеранг добра-2». В преддверии лета он придумал создавать авторские майки, расписанные вручную - люди уже делают заказы, а значит вновь на подходе помощь для Любы Максимовой.
На видео Даниил рассказывает о том, как был вовлечен в барменское искусство флейринга, чего успел достичь и куда стремится.
Даниил Пискунов - «Вечер на Тагил-ТВ»