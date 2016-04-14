Пряхина (Шаньгина) Ирина Вячеславовна
Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (МБУ ДО ТДДТ)
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Резюме
Многократный лауреат соревнований по цирковому искусству. 18 лет занимается в Образцовом народном цирковом коллективе «Улыбки друзей».
- Диплом 1 степени на региональном этапе «Грани таланта» в номинации «Оригинальное искусство». (Конкурс среди педагогов).
- Диплом 1 степени на городском этапе «Грани таланта» в номинации «Оригинальное искусство». (Конкурс среди педагогов).
- Грамота За значительный вклад в развитие и движение юных пожарных, организацию и проведение районных профилактических мероприятий по п.б. и активную пропаганду среди населения города.
- Диплом 3 степени в конкурсе «Изумрудинка». Конкурс для дошкольников (ученики Ирины Пряхиной).
- Диплом участника в конкурсе Gravity Art (г.Екатеринбург) конкурс воздушной гимнастики.
- Дипломом 2 степени награждено объединение «Академия спортивного танца» в конкурсе циркового искусства «Серебряное копытце» с номером «Кукла» (ученица Ирины Пряхиной).
Занимается разработкой и проведением игровых программ и Дней Рождений для школьников и дошкольников.
Награждалась благодарственными письмами:
- Нижнетагильская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ благодарит Шаньгину Ирину Вячеславовну, педагога доп. образования МБУ ДО ДДТ, за многолетнюю плодотворную деятельность в профсоюзе по защите социально-трудовых прав членов профсоюза в связи с 25-летием образования Общероссийского профсоюза образования.
- Муниципальное бюджетное учреждение доп. образования Детско-юношеский центр «Мир» благодарит Шаньгину Ирину Вячеславовну педагога организатора МБУ ДО ДДТ за большой вклад в организации и проведении праздничных мероприятий.
- Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения МУ МВД России «Нижнетагильское» выражает благодарность за участие в городском конкурсе «Лучший учитель-автолюбитель 2015».
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение доп. Образования «Шахматно-шашечный центр» выражает благодарность Педагогу доп. Образования Ш.И.В. за участие в торжественном открытии 6 всероссийского детско-юношеского турнира памяти первого уральского мастера С.М.Левитского – этапа Кубка России в 2016 по шахматам.
- Благодарность за большую помощь в организации и проведении малых зимних олимпийских игр «Мы – будущие олимпийцы России» среди дошкольных образовательных учреждений.
- Благодарность за плодотворную работу по физическому воспитанию школьников в рамках социального партнерства школы и учреждения дополнительного образования.
- Благодарность за отзывчивость и активное участие в мероприятиях социального партнерства.
Номинирована от Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (МБУ ДО ТДДТ).