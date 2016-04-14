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#домахорошо
Пряхина (Шаньгина) Ирина Вячеславовна
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Пряхина (Шаньгина) Ирина Вячеславовна

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тагилстроевского района (МБУ ДО ТДДТ)
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