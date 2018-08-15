Пушкарева Анастасия Олеговна

Резюме

Анастасия Олеговна ведет пропаганду волонтерского движения. На сегодняшний день Анастасия развивает волонтерский отряд НТГСПА «От сердца к сердцу» и реализует собственный социальный проект «Обернись», направленный на формирование личностных качеств у студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность.



Вместе с этим проектом Анастасия приняла участие в конкурсе социально значимых студенческих проектов «Моя инициатива в образовании» и взяла 2 место на вузовском этапе, а также представила свой проект в одноименном конкурсе в г. Санкт Петербург.



В числе заслуг Анастасии - организация акции «С днем рождения», заключающейся в поздравлении с днем рождения детей, страдающих ДЦП на базе «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города Нижний Тагил».



Кроме того, инициативная девушка организовала праздничные мероприятия в учреждениях социального обслуживания населения города Нижний Тагил (Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района г. Нижний Тагил, Общероссийская общественная организация инвалидов Нижнетагильское районное отделение «Вера, Надежда, Любовь» и другие).



Анастасия стала волонтером крупных спортивных мероприятий и соревнований: Эстафета Олимпийского огня в г.Нижний Тагил, Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина, Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина и других.





Как говорит сама Анастасия: «Общение с людьми, нуждающимся в помощи, позволяет почувствовать, что то тепло, которым ты делишься с окружающими, действительно необходимо людям; когда видишь благодарные улыбки взрослых и счастливые глаза детей, появляется уверенность в себе и желание делать этот мир чуточку ярче, создавать и реализовывать социальные проекты, организовывать благотворительные акции и участвовать в них».



Заслуги Анастасии не раз озвучивались в сюжетах местных СМИ: НТТК «Телекон» (Сюжет о деятельности добровольческого отряда НТГСПА «От сердца к сердцу», сюжет о проведении акции в пользу бездомных животных, обитающих на территории НТГСПА, сюжет об участии во всемирной экологической акции «Let`s Do It» «Сделаем!»(очистка родника), а также Экспериментальное молодежное телевидение (сюжет о работе спортивных волонтеров на Эстафете Олимпийского огня в города Нижний Тагил).



Пропаганда волонтерского движения в рамках студенческого добровольческого отряда «От сердца к сердцу» позволяет ежегодно вовлекать в добровольческую деятельность большое количество неравнодушных, заинтересованных молодых людей, готовых помочь наименее защищенным слоям населения, тем, кто в этой помощи, действительно, нуждается. Таким образом, на помощь сотрудникам учреждений социального обслуживания города приходит целая «армия» помощников в лице волонтеров.





На настоящий момент отряд «От сердца к сердцу» активно взаимодействует со многими учреждениями города Нижний Тагил. Благодаря этому в городе создаются экспериментальные площадки для прохождения практики студентов, активные участники отряда апробируют свои идеи в рамках исследовательской деятельности на базе социальных учреждений.