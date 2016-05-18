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Родионова Ксения Алексеевна
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Родионова Ксения Алексеевна

Ученица 5 класса, МАОУ лицей №39, МБУ ДО ДЮСШ № 4 (отделение велоспорта)
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