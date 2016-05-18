Родионова Ксения Алексеевна

Резюме

Юная велосипедистка имеет десятки наград местного и регионального значения в различных направлениях велоспорта.



Достижения 2016 года:

18.05.2016 - X Всероссийская олимпиада по английскому языку – диплом победителя.

11 января 2016 - Соревнования по маунтинбайку кросс-кантри г. Первоуральск - 1 место.

12 января 2016 - Открытый кубок Свердловской области по МТБ г. Верхняя Пышма 1этап - 1 место.

23 февраля 2016 - Соревнования по зимнему велокроссу памяти Заслуженного тренера РСФСР Н.С. Бобаренко г. Екатеринбург - 2 место.

Февраль 2016 - Первенство ГО Первоуральск по велоспорту МТБ - 3 место.

6 марта 2016 - Открытое первенство г. Новоуральск по велоспорту МТБ - 3 место,

Апрель 2016 - Открытый кубок Свердловской области по МТБ г. Верхняя Пышма 2 этап - 1 место.

7 мая 2016 - Открытое первенство г. Нижний Тагил по велоспорту-шоссе индивидуальная гонка - 1 место.

8 мая 2016 - Открытое первенство г. Нижний Тагил по велоспорту-шоссе групповая гонка - 1 место.

9 мая 2016 - Открытое первенство г. Нижний Тагил по велоспорту-шоссе гонка «Критериум» - 1 место.

15 мая 2016 - Кубок Нижнего Тагила по МТБ кросс-кантри 1 этап - 1 место.

28 мая 2016 - Первенство Свердловской области по маунтинбайку г. Екатеринбург с/к Уктус – 1 место.

1 июня 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, гонка критериум 1 тур - 1 место.

4 июня 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, многодневная гонка 1 этап, индивидуальная гонка в гору - 2 место.

5 июня 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, многодневная гонка 2 этап, групповая кольцевая гонка - 2 место.

6 июня 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, многодневная гонка 3 этап, индивидуальная гонка -1 место.

Июнь 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, многодневная гонка - 1 место.

26 июня 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, гонка критериум 2 тур - 2 место.

8 июля 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, гонка критериум 3 тур - 1 место.

Июль 2016 - Открытое первенство Свердловской области по велоспорт-шоссе, гонка критериум (сумма трех туров) - 1 место.

Июль 2016 - Чемпионат и первенство Свердловской области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри г. Белая - 2 место.

24 июля 2016 - Открытое Первенство Пышминского городского округа по велоспорту на шоссе в кольцевой гонке - 3 место.

17 августа 2016 - Первенство Свердловской области по маунтинбайку г. Екатеринбург – 1 место.

21 августа 2016 - Кубок Нижнего Тагила по МТБ кросс-кантри 3 этап - 1 место.

10 сентября 2016 - Первенство города по велоспорту «Кубок Красноуральска - 2016» - 1 место.

11 сентября 2016 - Открытый кубок Свердловской области по МТБ г. Верхняя Пышма 3 этап - 1 место.

25 сентября 2016 - Кубок Нижнего Тагила по МТБ кросс-кантри 4 этап - 1 место.

25 сентября 2016 - Кубок Нижнего Тагила по МТБ кросс-кантри (сумма всех этапов) - 1 место.

06 октября 2016 - Открытое Первенство Пышминского городского округа по велоспорту маунтинбайк велокросс - 2 место.

10 октября 2016 - Соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри «Ермак-2016» г. Красноуральск - 1 место.

11 октября 2016 - Региональные соревнования Уральского федерального округа по велокроссу г. Екатеринбург - 1 место.

16 октября 2016 - Открытое первенство чемпионат города Нижний Тагил по велокроссу - 1 место.

04 ноября 2016 - Открытый кубок Свердловской области по МТБ г. Верхняя Пышма 4 этап - 2 место.

04 ноября 2016 - Открытый кубок Свердловской области по МТБ г. Верхняя Пышма (сумма четырех этапов) - 1 место.