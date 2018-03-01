Школьник Виталий Бениаминович
Директор Батутного парка «Атмосфера»
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Резюме
Открытие в сентябре 2016 года батутного парка Атмосфера в Нижнем Тагиле.
Прыжки на батуте - это необычайно красивый и нестандартный вид спорта, который создан, чтобы помогать чувствовать человеку полёт, а также помогает человеку управлять своим телом на уровне подсознания. Прыжки на батуте являются как отдельным Олимпийским видом спорта, так и вспомогательным видом для многих видов спорта: сноуборд, фристайл, спортивная гимнастика, фигурное катание, хоккей, футбол, плавание и т.д.
Это настолько важное и значимое событие для города, что даже мэр города на нём присутствовал!
Повышается имидж Олимпийского вида спорта – прыжки на батуте. У жителей города Нижний Тагил появилась возможность - приобщиться к данному к Олимпийскому виду спорта.