Смирнов Владислав Валерьевич

Резюме

В июле 2016 года, находясь на отдыхе в Анапе, спас от утопления женщину и 7-летнего ребенка. Награжден знаками отличия «Тагильский характер» и «За заслуги перед Свердловской областью».

Героический поступок совершил житель Нижнего Тагила во время своего отпуска в Краснодарском крае. Он не дал утонуть в море целой семье.

В субботу, 30 июля 2016 года, тагильчанин Владислав Смирнов отдыхал вместе с сыном на одном из диких пляжей под Анапой. Его внимание привлекли двое мужчин, которые с криками бросились в воду и поплыли в сторону удаляющегося от берега надувного матраса, который относился ветром. На матрасе находилась женщина с 7-летним сыном.

Понаблюдав некоторое время за происходящим, тагильчанин понял, что мужчины не в силах помочь женщине с ребенком. Проплыв около 200 метров, они выбились из сил. Матрас за это время отплыл от берега так далеко, что стал трудноразличим. Здесь стоит отметить, что Владислав работает в Нижнем Тагиле тренером по плаванию. Даже он, с его опытом, сомневался, что можно доплыть до женщины и помочь ей вернуться назад. Тем не менее, он решил попытаться:

Я прекрасно понимал, что, скорее всего, плыву в одну сторону. Плыл на спине, чтоб ориентироваться по берегу. Вспомнил весь курс спасения утопающих на море. До мужиков доплыл быстро. А матрас уносило дальше. На нём был 7-летний ребёнок и его мама. Плыву на спине, считаю гребки, чтоб сориентироваться по расстоянию. Понимаю, что устал. Сильная волна заставляла захлёбываться. Думал плыть обратно. Но некая сила заставила отключить все страхи и плыть дальше.



Лишь через 40 минут Владислав догнал уплывающую женщину с ребенком. Ему понадобились все силы, чтобы отбуксировать матрас к берегу. В какой-то момент ему пришлось помогать ещё и отцу семейства, которого в спасательном жилете также относило в море. В километре от берега подоспели спасатели. Владислав передал им семью, а сам поплыл к берегу.



Позже он узнал, что второй мужчина утонул. Само происшествие началось с того, что мужчины ненадолго отошли к своей машине за вещами. В это время подул ветер и отнес матрас с людьми в море.



Владислав Смирнов работает в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Юпитер тренером по плаванию с февраля 2011 года. Кандидат в мастера спорта по плаванию, обладатель золотых медалей. У него занимаются более 50 спортсменов. Коллеги характеризуют его как позитивного, ответственного и отзывчивого человека.