Территориальная администрация поселка Уралец
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Резюме
Территориальная администрация поселка Уралец – территориальный орган Администрации города Нижний Тагил. Общее руководство и координация деятельности территориальной администрации осуществляется руководителем аппарата Администрации города.
Цели и задачи территориальной администрации:
- Цель деятельности территориальной администрации – обеспечение необходимых условий для жизнеобеспечения и социально-экономического развития подведомственной территории.
- Основной задачей территориальной администрации является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения на подведомственной территории.