Трапезников Станислав Анатольевич

Резюме

Номинант - уроженец Нижнего Тагила - объехал вокруг света за 13,5 месяцев, посетив 31 страну, все континенты, кроме Антарктиды. Потратил на это 220 тысяч рублей.





Станислав рассказал, что в основном он передвигался автостопом, а иногда отзывчивые люди помогали и покупали ему билеты. Путешественник не голодал, в некоторых странах, например, в Боливии, Перу, Эквадоре он ел практически на 100 рублей, а порой его угощали. Говорит, что даже поправился за время путешествия. В общем, в поездке потратил 220 тысяч рублей.





Станислав признался, что больше всего ему понравилось во Вьетнаме и Мексике. Самые интересные достопримечательности в Перу и Китае, а самые красивые девушки - в России. Самая дешевая страна для пребывания - Куба.

Станислав выяснил, что с Россией никогда не сравнятся другие страны в плане быстрого и дешевого интернета и недорогого шоколада (в Европе он дорогой, а в Азии – безвкусный). У путешественника не возникло никаких конфликтных ситуаций и сложностей, несмотря на то, что его пугали криминальным фоном, к примеру, в Южной Америке.





Свое следующее путешествие он пока не запланировал, но хочет побывать на Балканах, проехать по Кавказу и, возможно, переплыть через океан на паруснике. На своей странице в соцсетях Станислав подробно рассказал о своем путешествии и опубликовал множество фотоальбомов и видео.