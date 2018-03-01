Управление промышленной политики и развития предпринимательства
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Резюме
Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города является функциональным органом Администрации города Нижний Тагил, уполномоченным по вопросам развития промышленности, предпринимательства, регулирования социально-трудовых отношений, развития потребительского рынка и услуг.
Основные задачи управления:
Основными задачами управления являются:
- проведение мониторинга состояния промышленных предприятий с целью оперативного реагирования на складывающуюся обстановку и предотвращение социальной и трудовой напряженности в городе;
- совершенствование и регулирование социально-трудовых отношений в пределах полномочий, определенных действующим законодательством, и развитие социального партнерства между Администрацией города и предприятиями, организациями;
- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования промышленности города в кризисных ситуациях и в особый период;
- содействие формированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в городе за счет средств, выделяемых из местного, областного и федерального бюджетов;
- создание высоко конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность, развитие благоприятных экономических и других необходимых условий для эффективной работы предприятий торговли, бытового обслуживания, питания, пищевых и перерабатывающих предприятий;
- проведение мониторинга исполнения законодательства на потребительском рынке, разработка приоритетных направлений и перспективных планов развития;
- координация взаимодействия с органами Администрации города, участвующими в регулировании торговой деятельности, питания, бытового обслуживания населения, работе пищевых и перерабатывающих предприятий;
- создание условий по насыщению потребительского рынка города товарами и продукцией собственного производства в необходимых объемах и ассортименте;
- постоянное информирование населения города через средства массовой информации и официальный сайт города Нижний Тагил о развитии промышленности, малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка.
- организация работы по приему и консультированию граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Функции управления:
Управление осуществляет следующие функции:
- вырабатывает и реализует организационные меры по результатам проведения мониторинга состояния промышленных предприятий с целью стабилизации социально-экономической обстановки в городе Нижний Тагил;
- обеспечивает разработку проектов правовых актов Администрации города и организацию заседаний городских организационных комитетов по проведению в Государственном демонстрационно-выставочном центре Нижнетагильского института испытания металлов международных и региональных выставок и ярмарок;
- участвует в работе комиссии по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса города, осуществляет контроль по предоставлению отчетности организациями, необходимыми для устойчивого функционирования хозяйственного комплекса города Нижний Тагил;
- осуществляет регулирование социально-трудовых отношений в пределах полномочий, определенных действующим законодательством;
- обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий, определенных действующим законодательством;
- обеспечивает координацию работы по подготовке и проведению Дня города;
- организует работу по подготовке доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля для представления в Министерство экономического развития РФ и Министерство экономики Свердловской области;
- проводит анализ финансовых, экономических и иных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства и эффективности принимаемых мер по его развитию;
- организует разработку и реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства во взаимодействии с заинтересованными органами Администрации города, предпринимательскими структурами, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- координирует деятельность и обеспечивает формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города в пределах своей компетенции;
- разрабатывает муниципальные программы, а также меры по формированию системы приоритетов развития торговли, питания, бытового обслуживания и пищевых и перерабатывающих предприятий;
- готовит предложения по рациональному размещению торговой сети, ее структуре и специализации торговых процессов;
- разрабатывает предложения по совершенствованию экономической, финансовой и налоговой политики, обеспечивающие устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы потребительского рынка, бытовых услуг в пределах полномочий, определенных действующим законодательством;
- готовит предложения по совершенствованию нормативных актов в сфере малого и среднего предпринимательства, торговли, питания и бытового обслуживания, принимаемых на федеральном и областном уровне;
- анализирует деятельность потребительского рынка в городе с целью предупреждения его монополизации;
- создает условия для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, различного рода объединений, ассоциаций, союзов;
- принимает участие в организации проведения оптовых ярмарок-выставок по продаже продуктов питания и товаров народного потребления;
- создает и ведет базу данных предприятий малого и среднего бизнеса с целью разработки приоритетных направлений развития;
- создает и ведет базу данных предприятий потребительского рынка и товаропроизводителей с целью проведения анализа тенденций потребительского рынка в городе, разработке направлений и перспективных планов развития;
- разрабатывает планы и организует мобилизационную работу в части нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- осуществляет координацию деятельности муниципального унитарного предприятия «Комбинат продовольствия, питания и услуг»;
- осуществляет прием и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей.