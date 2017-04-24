Варлакова Вероника Владиславовна

Резюме

Варлакова Вероника - ученица четвёртого класса православной гимназии № 11. По успеваемости в своем классе она одна из лучших учениц. Также Вероника принимает активное участие в различных школьных и городских мероприятиях, участвует в олимпиадах и конкурсах.



В этом году на городском конкурсе чтецов на английском языке заняла третье место. Еще Вероника участвует в составе творческого коллектива городского фольклорного ансамбля «Василинка». В 2017 году на всероссийском фестивале в Краснодарском крае их коллектив завоевал диплом лауреата 1 степени.



Теннисом Вероника начала заниматься с 6 лет в теннисном кружке при ГДДЮТ у тренера Новичкова Дмитрия Михайловича и этот спорт ей очень понравился. В 2016 году она была зарегистрирована в Российской федерации тенниса и начала принимать участие во всероссийских соревнованиях.





2017 год был наиболее успешным в спортивной карьере, 9 раз она поднималась на пьедестал почета. В марте 2017 года на всероссийских соревнованиях первенства ХМАО ЮГРА Вероника завоевала своё первое место, обыграв теннисистку из Тюмени, которая входила в десятку сильнейших теннисистов России. В июне в городе Уфа Вероника, обыграв сильнейшую теннисистку из Казани, снова заняла первое место. Только 3 турнира из 12 в 2017 году не смогла покорить Вероника, заняв на них с 4 по 5 место.

Таким образом, в 2017 году Вероника выполнила первый юношеский разряд по большому теннису. В 2018 году перешла в другую возрастную группу – 11 -12 лет и уже в январе этого года выполнила второй взрослый разряд по большому теннису.

В июне 2017 года Вероника была приглашена на торжественный приём главы города учащихся, достигших особых успехов в учебе, спорте, занятиях творчеством и общественной деятельностью.

Статистика по турнирам: