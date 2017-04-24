Варлакова Вероника Владиславовна
Варлакова Вероника - ученица четвёртого класса православной гимназии № 11. По успеваемости в своем классе она одна из лучших учениц. Также Вероника принимает активное участие в различных школьных и городских мероприятиях, участвует в олимпиадах и конкурсах.
В этом году на городском конкурсе чтецов на английском языке заняла третье место. Еще Вероника участвует в составе творческого коллектива городского фольклорного ансамбля «Василинка». В 2017 году на всероссийском фестивале в Краснодарском крае их коллектив завоевал диплом лауреата 1 степени.
Теннисом Вероника начала заниматься с 6 лет в теннисном кружке при ГДДЮТ у тренера Новичкова Дмитрия Михайловича и этот спорт ей очень понравился. В 2016 году она была зарегистрирована в Российской федерации тенниса и начала принимать участие во всероссийских соревнованиях.
2017 год был наиболее успешным в спортивной карьере, 9 раз она поднималась на пьедестал почета. В марте 2017 года на всероссийских соревнованиях первенства ХМАО ЮГРА Вероника завоевала своё первое место, обыграв теннисистку из Тюмени, которая входила в десятку сильнейших теннисистов России. В июне в городе Уфа Вероника, обыграв сильнейшую теннисистку из Казани, снова заняла первое место. Только 3 турнира из 12 в 2017 году не смогла покорить Вероника, заняв на них с 4 по 5 место.
Таким образом, в 2017 году Вероника выполнила первый юношеский разряд по большому теннису. В 2018 году перешла в другую возрастную группу – 11 -12 лет и уже в январе этого года выполнила второй взрослый разряд по большому теннису.
В июне 2017 года Вероника была приглашена на торжественный приём главы города учащихся, достигших особых успехов в учебе, спорте, занятиях творчеством и общественной деятельностью.
Статистика по турнирам:
- 09.01.2017. Зимний кубок Прикамья, г. Пермь – 3 место;
- 27.02.2017. Первенство Краснодарского края, г. Сочи – 5 место;
- 06.03.2017. Первенство Тюменской области, г. Тюмень – 3 место;
- 20.03.2017. Первенство ХМАО Югорские надежды, г. Ханты-Мансийск – 1 место;
- 24.04.2017. Первенство г. Пермь – 2 место;
- 05.06.2017. Первенство республики Башкортостан, г. Уфа – 1 место;
- 12.06.2017. Первенство надежды Башкортостана, г. Уфа – 2 место;
- 17.07.2017. Первенство «Большой тандем» г. Пермь – 5 место;
- 21.08.2017. Первенство Челябинской области, г. Челябинск – 3 место;
- 09.10.2017. Первенство Тюменской области, г. Тюмень – 2 место;
- 16.10.2017. Первенство ХМАО Югорские надежды, г. Ханты-Мансийск – 2 место;
- 27.11.2017. Турнир на призы Елены Весниной, г. Сочи – 5 место.