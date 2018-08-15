Ярков Вадим Владимирович

Резюме

Вадим Владимирович вот уже много лет трудится в МУП «Тагильский трамвай» начальником ремонтного депо на Новой Кушве. Работа ответственная и трудная – большая часть тагильчан ездят на этом виде транспорта и подводить их никак нельзя.



В его обязанности входит техническое обслуживание трамваев. Например, в течение 2013 года Вадим Владимирович принял, настроил и запустил в эксплуатацию 5 единиц нового передвижного состава. Так, именно благодаря этому человеку, в том числе, в нашем городе исправно функционирует самый экологически чистый вид общественного транспорта, значимость которого неоднократно отмечают на городском уровне.



Деятельность Вадима Владимировича отмечалась в газетах, журналах, а также в интернет-ресурсах. Для своих подчиненных Вадим Владимирович – авторитетный руководитель, мудрый советчик и высококлассный специалист в своем деле. За свои успехи Вадим Владимирович получил огромное количество грамот и благодарственных писем.