Закревская Элеонора Иосифовна

Резюме

Лауреат Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России».

В рамках реализации этого проекта по моей инициативе и при моем непосредственном участии организовано сотрудничество с НПК «Уралвагонзавод», социальными службами района: Клиникой дружественной к молодежи «Перспектива», реабилитационным центром «Серебряное копытце» и др. НПК «УВЗ» реализует масштабный проект «Благоустройство Дворца», в рамках которого в учреждении идет замена оконных блоков, ремонт кабинета робототехники, кабинета начального технического моделирования, в котором реализуется программа, победившая в конкурсе на Премию Губернатора Свердловской области. Разработан проект парковки около Дворца с целью упорядочивания движения транспорта около ДДДЮТ, -- рассказывает Элеонора Закревская.

Также в рамках реализации проекта «Трудовая слава России» проведена реконструкция районного центра патриотического воспитания, в котором проводится работа по написанной номинантом интегрированной программе «В Урале Русь отражена». Эта программа заняла 2 место на Всероссийском конкурсе программ патриотического воспитания национальной премии «Элита Российского образования» и награждена медалью Сергия Радонежского «За подвижничество и служение».



Новогодние встречи,

День защиты детей,

День правового и медицинского консультирования и др. совместно с Клиникой «Перспектива», общественной молодежной организацией инвалидов «Новый путь».



Организована реализация проекта «Подросток», в рамках которого проводятся мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию:

Благодаря достижению:



Повышается имидж учреждения в районе и городе;

Устраняется недостаток в деятельности учреждения, такой как низкая материальная обеспеченность учреждения дополнительного образования;

Совершенствуется бесплатная система социальной помощи и психолого-педагогической поддержки детей в трудной жизненной ситуации и подростков с девиантным поведением;

Создано абсолютно новое явление: встреча матерей и детей со специалистами разного уровня в педагогической гостиной ДДДЮТ с целью решения возникающих проблем в развитии и воспитании.

Награды:

Орден «Дружба народов» - 1986г., Почетное звание «Заслуженный Учитель Российской федерации» - 1996г., Медаль «За труды в просвещении» - 2009г., Почетная Грамота Нижнетагильской городской Думы – 2015г, Благодарственное письмо Общественного Совета Героев Социалистического труда и заслуженных работников бюджетных организаций города – 2015г, Почетная грамота Главы города Н. Тагил – 2015г, Грамота Управления Образования – 2015г, Почетный знак «Доброе сердце» - 2015г.



Номинирована от Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества.

