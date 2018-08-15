Зайков Степан Эдуардович
Создатель проекта «FARSH PARTY»
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Резюме
Создатель «FARSH PARTY» - проекта, объединившего сотни любителей современной музыки. Такого формата вечеринок не было в Нижнем Тагиле. Дипломант конкурса «Битва Диджеев» (г. Екатеринбург) среди лучших диджеев Урала. Регулярно выступает в ночных клубах Свердловской области. Выступал на одной сцене с такими артистами, как TIM ISMAG, ROMSTA (#AVG), HUGEKILLA, DROPKILLERZ и многими другими. На данный момент, Степан явлется куратором направления «Дизайн» в рамках подготовки «Дня Молодежи» в Нижнем Тагиле.
Организатор мероприятий:
Номинирован от проекта «FARSH PARTY».
Организатор мероприятий:
- Организация и проведение 15 вечеринок от команды «FARSH PARTY», одна из которых («FARSH ISLAND») является номинантом премии «Вечеринка года» на «GEOMETRIA AWARDS 2016»
- Организация и судейство областного хип-хоп фестиваля молодёжных субкультур «ВЫСШАЯ ПРОБА 2015»
- Организация концерта группы «Адвайта» (г. Екатеринбург)
- Организация концерта группы «АлоэВера» (г. Екатеринбург)
- Организация концерта группы «ЧайныйTown» (г. Екатеринбург)
- Организация концерта группы «The Kamodo» (г. Екатеринбург)
- Организация вечеринок для студентов Нижнего Тагила
- Организация дискотек 90-х в рамках проекта «REMEMBER TIME 90'S»
- Регулярный организатор и дизайнер различных мероприятий на площадке DREBEZGI.CLUB
Номинирован от проекта «FARSH PARTY».