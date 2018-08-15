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Зайцева Лидия Викторовна
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Зайцева Лидия Викторовна

учитель информатики высшей категории МБОУ Лицей
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