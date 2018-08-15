Резюме

Зайцева Лидия Викторовна – учитель информатики высшей категории в МБОУ Лицей. За свою карьеру Лидия Викторовна добилась большого успеха, это замечательный специалист в своей сфере, пользуется авторитетом среди коллег и учеников. Лидия Викторовна – победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации по Приказу № 513 Минобрнауки России от 3 июля 2012 года.



Высокий уровень сдачи выпускниками ЕГЭ по информатике (средний балл – 87, максимальный – 100 баллов) – во многом заслуга Лидии Викторовны.

Она работала на сменах для одаренных детей регионального и муниципального уровня «Шаги к успеху» и «Академия успеха» на базе лагеря «Звездный».





Под покровительством Лидии Викторовны многие ученики в олимпиадах и конкурсах по информатике различных уровней занимали призовые места, в том числе 1 место в конкурсе защиты исследовательских проектов на региональном уровне. Лидия Викторовна вместе со своей командой лицея одержала победу (кубок за 1 место) во Всероссийском интеллектуальном турнире чемпионов «Лидер».





Поступление выпускников (19 человек) в ВУЗы Екатеринбурга и Санкт-Петербурга на специальности, связанные с информационными технологиями – также заслуга Зайцевой Лидии Викторовны, ведь именно она обучала их основам и особенностям специфики данного предмета.



О заслугах Лидии Викторовны и ее подопечных говорит и огромное количество публикаций в различных СМИ-источниках. Например, на сайте телекомпании «Телекон», на сайте Управления образования г. Нижний Тагил, на сайте ИРО филиала г. Нижний Тагил, на городском портале TagilCity.ru, а также в газетах «Тагильский рабочий», в «Областной учительской газете».