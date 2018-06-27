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Алапаевск
12 июля
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Актуальные новости Алапаевска
10 июля
9 июля
Б/у остановки появятся в Алапаевске после жалобы жителей
Администрация Алапаевска перенесет демонтированные остановки на одну из улиц города после жалоб жителей на неудобства. Остановочный комплекс, который ждали местные жители, уберут после ремонта улицы Ленина и поставят на улице Раздельная.
9 июля, 18:40
7 июля
6 июля
30 июня
29 июня
Алапаевск прикрывает разруху к приезду патриарха Кирилла на «Царские дни»Подробнo
Редакция TagilCity.ru проверила благоустройство дорог, парков и скверов по маршруту «Царских дней»
29 июня, 15:25
27 июня
Асфальт разрушается до окончания ремонта на дороге Алапаевск-Зыряновский
На автодороге Алапаевск-Зыряновский начал разрушаться новый асфальт. При этом, ремонт автодороги еще не завершен.
27 июня, 13:05
Публичные извинения и штраф: екатеринбургская пиарщица Гофенберг проиграла суд
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил пиарщицу Валентину Гофенберг к выплате штрафа в размере 300 тыс. рублей и публичным извинениям перед начальником полиции Алапаевска.
27 июня, 00:45