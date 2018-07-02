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Карточки
11 июля
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11 июля
10 июля
8 июля
5
Крепкое хамство, потоки воды и рыдания нации: итоги недели в Нижнем ТагилеКарточки
В целом неделя была насыщенная, интересная и эмоциональная. Был красивый футбол, невероятные приключения в сфере ЖКХ и крупные денежные истории.
8 июля, 23:40
5 карточек
7 июля
5 июля
4 июля
14
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальныйКарточки
Редакция TagilCity.ru сделала подборку работ тагильских фотографов. Тема этой фотоподборки «Нижний Тагил - зеркальный». Мы собрали фотографии с изображением городских и близлежащих водоемов.
4 июля, 20:10
14 карточек
3 июля
2 июля