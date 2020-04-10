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COVID-19 FAQ
16 апреля
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Новая коронавирусная инфекция постепенно охватывает всю планету. Эпидемия такого масштаба последний раз фиксировалась в начале 20 века.
Собрали подборку информации с ответами на главные вопросы по коронавирусу.
16 апреля
14 апреля
10 апреля
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Всё, что вы хотели знать о коронавирусе, но боялись спроситьКарточки
Коронавирус COVID-19 – главная тема последних месяцев, а может быть, и всего 2020 года. В потоке новостей об эпидемии не всегда удаётся отделить важную и полезную информацию от фейков, домыслов и непроверенных теорий.
10 апреля, 19:40
26 карточек
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Коронакризис: последствия для экономики, меры поддержкиКарточки
Почему из-за эпидемии коронавируса россияне станут беднее, а многие предприятия закроются – о главных экономических последствия пандемии COVID-19 доступным языком.
10 апреля, 19:34
12 карточек
2 апреля
31 марта