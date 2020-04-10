COVID-19 FAQ

Всё, что вы хотели знать о коронавирусе, но боялись спросить Карточки

Коронавирус COVID-19 – главная тема последних месяцев, а может быть, и всего 2020 года. В потоке новостей об эпидемии не всегда удаётся отделить важную и полезную информацию от фейков, домыслов и непроверенных теорий.

10 апреля, 19:40

26 карточек