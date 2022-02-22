Беженцы прибывают в Россию. Ростовская, Воронежская, Ульяновская и несколько других регионов объявили режим ЧС. Готова принять приезжих и Свердловская область. Ожидается, что прибудут более 600 человек.

21 февраля главы республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании их суверенитета. В тот же день состоялось заседание СОВБЕЗа, на котором было поддержано предложение. Вечером Владимир Путин обратился к россиянам с речью и подписал документ о признании республик.

TagilCity.ru следит за развитием событий.