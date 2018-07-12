Екатеринбург

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Вчера, 00:05
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Актуальные новости Екатеринбурга
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Вчера
22:20
Потомки Романовых примут участие в «Царских днях» в Екатеринбурге
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17:35
Воюющий с управляющими компаниями юрист избит в Екатеринбурге
Происшествия
16:55
Неизвестные сожгли КамАЗ начальника штаба кандидата в думу Екатеринбурга
Происшествия
12:40
Велосипедист в Екатеринбурге ударил пешехода кирпичом по голове
Crazy News
11:10
Стенд Свердловской области стал одним из самых популярных на «ИННОПРОМе»
Наука
08:30
Молодые свердловские ученые получили гранты до 1 миллиона рублей
Наука
08:00
Новые члены Общественной палаты утверждены в Свердловской области
Политика
07:00
Екатеринбурженка не выходит на связь после задержания полицией Ливана
Общество
06:30
Женщина должна сидеть дома: свердловские депутаты о пенсионной реформе
Общество
12 июля
19:10
Стоимость «Экспо-2025» в Екатеринбурге может составить 200 млрд рублей
Экономика
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