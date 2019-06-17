Конфликт вокруг Храма-на-Драме

Жители Екатеринбурга протестуют против строительства в сквере у драматического театра храма святой Екатерины. Кафедральный собор планирует построить одноименный фонд, основными учредителями которого являются медные холдинги — УГМК Андрея Козицына и РМК Игоря Алутшкина.

В ночь с 12 на 13 мая на месте сквера начались строительные работы — его огородили и установили охрану. Вечером тысячи екатерибуржцев вышли на несогласованную акцию протеста и планируют продолжать митинги до отмены строительства храма на этом месте. Все новости о противостоянии сторонников и противников стройки в сюжете TagilCity.ru.