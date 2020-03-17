Сюжет
Коронавирус
Вчера, 22:27
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По всему миру с ужасающей скоростью распространяется новый вирус Covid-19.
Следим за развитием событий.
Вчера
21:52
В России за сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 регионах
Здоровье и экология
20:14
В Екатеринбурге в больницу № 40 из-за коронавируса не будут пускать посетителей
Здоровье и экология
14:55
В Екатеринбурге мошенники через интернет продают бинты вместо медицинских масок
Здоровье и экология